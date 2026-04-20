۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

پویش درختکاری «سرو ایران» در شاه منظر هفشجان

هفشجان-پویش ملی درختکاری با عنوان «سرو ایران» با شعار «نهال می‌کاریم برای سرافرازی ایران» در هفشجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر احمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای پویش ملی سرو ایران و به مناسبت ولادت رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و شهدای جنگ رمضان، ۲۱ هکتار از اراضی ملی منطقه شاه منظر هفشجان، با تفاهم نامه‌ای مشترک برای ساخت پارک جنگلی دست کاشت در اختیار شهرداری هفشجان قرار گرفت.

احمدی افزود: ساخت پارک جنگلی دست کاشت منطقه شاه منظر علاوه بر افزایش سطح سرانه فضای سبز شهر هفشجان، اقدامی موثر برای توسعه این منطقه زیارتی است.

داوود رشیدی شهردار هفشجان نیز گفت: با امضای این تفاهم نامه و کاشت ۲۰۰ اصله نهال، پس از ۳ سال پیگیری شهرداری و شورای اسلامی، ساخت این پارک جنگلی آغاز شده و امید است با همت شهرداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تامین اعتبارات دولتی، بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های طبیعی منطقه شاه منظر در راستای توسعه فضای سبز، گام‌های موثری برداریم.

