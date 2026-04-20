پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران زمین و مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر اینکه در دولت چهاردهم، آمادهسازی اراضی در کنار تأمین زمین با جدیت از سوی این سازمان پیگیری و اجرایی شده است، گفت: با تأکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تحویل زمینهای آمادهسازیشده به متقاضیان، این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.
وی افزود: با وجود شرایط دشوار در ماه پایانی سال گذشته، پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه آمادهسازی زمین با تلاشی مضاعف انجام شد تا روند اجرای پروژهها دچار وقفه نشود. در سال گذشته، بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران حوزه آمادهسازی زمین تخصیص یافته و پرداخت شده است.
نبیان با اشاره به ثبت رکوردی بیسابقه در این حوزه تصریح کرد: حجم عملیات آمادهسازی اراضی در سطح کشور به بیش از ۵۱ هزار هکتار رسیده که برای تحقق این هدف، تاکنون بالغ بر ۱۹ همت تأمین اعتبار صورت گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات آمادهسازی زمین در سراسر کشور بدون توقف در حال انجام است.
