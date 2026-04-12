زمین ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان در کشور تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه تأمین زمین قانون جوانی جمعیت و مسکن محرومان، اظهار کرد: در اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت، زمین مورد نیاز بیش از ۱۵۰ هزار خانوار مشمول این طرح تأمین شده و فرآیند واگذاری این اراضی به متقاضیان نیز انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های این سازمان در حوزه مسکن محرومان، ادامه داد: با تأکید رئیس دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، تأمین مسکن محرومان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی، هم‌زمان با سایر مأموریت‌ها در حال اجراست.

نبیان در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون زمین برای احداث ۴۵ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان تأمین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل داده شده است. این نهاد نیز با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی، منابع حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات کم‌بهره، نسبت به ساخت این واحدها و واگذاری آن‌ها به مشمولان اقدام خواهد کرد.