۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

ایران این‌گونه در برابر سبعیت و قساوت دشمنانش ایستادگی می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئویی از اقدام کادر درمانی در نجات نوزادان و بیماران، در جریان حملات متجاوزان در تهران نوشت: ایران این‌گونه در برابر سبعیت و قساوت دشمنانش ایستاده.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئویی از اقدام شجاعانه پرستاران و پزشکان ایرانی در نجات نوزادان و بیماران، در جریان حملات متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به بیمارستانی در تهران، در شبکه ایکس نوشت:

«من همان انسانم، من رنج کشیدم، من آنجا بودم.»
والت ویتمن

ایران این‌گونه در برابر سبعیت و قساوت دشمنانش، سرفرازانه می‌ایستد.

یک دکتر شجاع ایرانی، نوزادان ایرانی را نجات می‌دهد، در حالی که کل بیمارستان زیر حمله متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی قرار دارد.

این ویژگی پایدار تمدنی ایران است: مقاومت و تاب‌آوری؛ خصلتی که این تمدن درخشان را در طول تاریخ، با وجود همه دشواری‌ها، پابرجا نگه داشته است.

هادی رضایی

    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      بیماری و در بیمارستان بودن خودش مشقته بعد فکر کن جنگ باشه و بمباران هم بشه و یهو سقف بریزه و .... یکم آزادگی و عقل میگه که این ظلم چند لول بالاتره از چیزهایی دیگه. شاید حتی لازم نیست ایرانی باشی حتی فقط انسان هم باشی قلبت به درد میاد....

