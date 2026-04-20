  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

کشف ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری در رومشکان

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۲۲ خشاب در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جان‌برکف انتظامی استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان رومشکان، در پی اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق، از ورود یک محموله سلاح از استان‌های غربی کشور مطلع شدند.

با اقدامات هوشمندانه و کنترل نامحسوس محورهای ورودی، خودروی حامل محموله شناسایی و طی عملیاتی رعدآسا زیر ضربه قرار و متوقف شد.

در بازرسی از خودرو ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۲۲ خشاب کشف شد.

همچنین یک قاچاقچی سابقه‌دار سلاح در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

پلیس استان با تأکید بر هوشیاری کامل مأموران اعلام کرد: برخورد قاطع، مقتدرانه و بی‌وقفه با مخلان امنیت و قاچاقچیان سلاح ادامه دارد.

کد مطلب 6805866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها