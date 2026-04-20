کشف ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جانبرکف انتظامی استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان رومشکان، در پی اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق، از ورود یک محموله سلاح از استانهای غربی کشور مطلع شدند.
با اقدامات هوشمندانه و کنترل نامحسوس محورهای ورودی، خودروی حامل محموله شناسایی و طی عملیاتی رعدآسا زیر ضربه قرار و متوقف شد.
در بازرسی از خودرو ۱۱ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۲۲ خشاب کشف شد.
همچنین یک قاچاقچی سابقهدار سلاح در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
پلیس استان با تأکید بر هوشیاری کامل مأموران اعلام کرد: برخورد قاطع، مقتدرانه و بیوقفه با مخلان امنیت و قاچاقچیان سلاح ادامه دارد.
