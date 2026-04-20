فروش یوآنی نفت امارات جدی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، این روزنامه نوشت که امارات متحده عربی با دولت آمریکا درباره دریافت حمایت مالی احتمالی در صورت تشدید بحران اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران مذاکره کرده است.

در این گزارش آمده است که مقامات اماراتی اذعان کرده‌اند در برابر پیامدهای سنگین اقتصادی درگیری اخیر مقاومت کرده‌اند، اما در صورت ادامه تنش‌ها ممکن است به حمایت مالی فوری از سوی واشنگتن نیاز داشته باشند.

به گفته مقامات آمریکایی، امارات از ایالات متحده درخواست ایجاد یک «شبکه ایمنی مالی» در زمان جنگ کرده و با وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره امکان دسترسی بیشتر به دلار در صورت طولانی شدن بحران در خاورمیانه گفتگو کرده است.

وال‌استریت ژورنال افزود که امارات به واشنگتن هشدار داده است در صورتی که دسترسی کافی به دلار برای این کشور فراهم نشود، ممکن است ناچار شود فروش نفت خود را با یوان یا سایر ارزها انجام دهد و بخشی از معاملاتش را از دلار به ارزهای دیگر منتقل کند. این اقدام احتمالی، به‌گفته این روزنامه، می‌تواند در صورت اجرا بر جایگاه دلار در اقتصاد جهانی نفت اثرگذار باشد.

با این حال، کارشناسان معتقدند فدرال‌رزرو احتمالاً با چنین درخواستی موافقت نخواهد کرد؛ زیرا این نهاد معمولاً منابع ارزی خود را تنها در شرایطی به کار می‌گیرد که فشارهای سنگین بازارهای مالی، مستقیماً تهدیدی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند.

براساس این گزارش، امارات همچنین در گفتگوهای خود با آمریکایی‌ها تأکید کرده است که تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای حمله به ایران این کشور را وارد یک درگیری پرهزینه کرده که پیامدهای اقتصادی آن همچنان ادامه دارد.