تعیین تکلیف وضعیت آموزش دانشکده های داروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نشست مجازی شورای آموزش داروسازی و تخصصی با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشکده های داروسازی سراسر کشور تشکیل شد و هماهنگی و همفکری در خصوص تداوم نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ انجام گرفت.

براساس تصمیم این نشست، کلاس های تئوری بصورت مجازی تداوم می یابد. همچنین برگزاری فشرده دروس عملی و آزمایشگاهی با اولویت دانشجویان بومی و داوطلب بصورت حضوری مورد تاکید قرار گرفت.

کارآموزی های داروخانه و صنعت با اولویت دانشجویان بومی و داوطلب بصورت حضوری برگزار می شود. جلسات دفاع پایان نامه حضوری و یا مجازی تشکیل خواهد شد.

برگزاری آزمون های نیمسال اول و نیمسال دوم بصورت غیرمجازی با تنوع بخشی به روشهای آزمون و برگزاری آزمون جامع داروسازی و بررسی پیشنهاد های جایگزین از دیگر مباحث این نشست بود.