ضرورت استفاده بهینه از تجهیزات پزشکی در بخش دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه، با اشاره به ضرورت پایش عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی، گفت: تعداد، نوع و وضعیت بهره‌برداری از دستگاه‌ها باید به‌ صورت شفاف و مبتنی بر شاخص‌های کمی و کیفی مورد رصد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استفاده بهینه از امکانات موجود نه تنها سبب پیشگیری از اتلاف منابع ملی می‌شود، بلکه فرصت‌های ارزشمند ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی را نیز فراهم می‌آورد، به معاونت‌های غذا و داروی کشور که دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت هستند؛ توصیه اکید نمود که با به کارگیری و بهره‌برداری کامل از تجهیزات آزمایشگاهی خود نسبت به استفاده بهینه و انجام وظایف قانونی برای خدمتگذاری به مردم از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.

انصاری دوگاهه ادامه داد: آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در شبکه‌ای متشکل از ۵۰۰ آزمایشگاه، کنترل محصولات سلامت شامل غذا، دارو، فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل، شیرخشک و غذای کودک، آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی را در کشور بر عهده دارند و یکی از مهم ترین مستندات تصمیم‌گیری برای مصرف یا عدم مصرف این فرآورده‌ها در سطح عرضه، نتایج آزمایشگاهی است که توسط این شبکه فراهم می‌شود.

وی گفت: شبکه آزمایشگاهی سعی دارد با استفاده از روزآمدترین و بهترین تجهیزات، روش‌ها و فناوری‌ها امور مربوطه را به انجام برساند و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت، کیفیت و اثربخشی این محصولات، تمام توان و ظرفیت خود را برای استفاده از بهترین امکانات در کشور به کار گرفته است.

انصاری دوگاهه افزود: سازمان غذا و دارو با توجه به ظرفیت‌های محدود برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی، همواره پشتیبانی خود را از معاونت‌های غذا و دارو در سراسر کشور به انجام رسانیده تا در کنار تولیدکنندگان و بخش خصوصی و دولتی این حوزه، وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد.

مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع در ادامه به ظرفیت‌های سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی یا لیمز اشاره کرد و گفت در سال گذشته حدود ۲۰۰هزار نمونه و بالغ بر دو میلیون آزمون در این بستر مدیریت و ثبت شده است که با وجود مشکلات متعدد در بسیاری از موارد پاسخگوی نیازهای فعلی می‌باشد، هر چند که لازم است اشکالات مرتفع و سامانه به طور قابل توجهی توسعه داده شده و ارتقا یابد.

انصاری، از تمامی فعالان، متخصصان و تکنسین‌های آزمایشگاهی کشور به خصوص در حوزه کنترل کیفیت محصولات سلامت تقدیر کرد و افزود: امروز با تکیه بر دانش روز، فناوری‌های نوین و تعهد حرفه‌ای، می‌توانیم گام‌های بلندی در جهت ارتقای سلامت عمومی و تضمین کیفیت محصولات سلامت برداریم.