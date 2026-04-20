۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

آغاز فرایند پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال دوم

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از آغاز فرایند پرداخت وام تحصیلی ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر حمید رضا رئیسی با اعلام این خبر افزود: باتوجه به ابلاغ وام تحصیلی ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در ۴ اسفند ماه ۱۴۰۴ و اجازه ایجاد سند وام تحصیلی از ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، نسبت به ثبت نام دانشجویان اقدام کرده اند و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از نیمه دوم اردیبهشت ماه نسبت به پرداخت وام تحصیلی اقدام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان وام تحصیلی دانشجویان مجرد۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان و میزان وام تحصیلی دانشجویان متاهل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

رئیسی افزود: جهت پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم تحصیلی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

زهره بال

