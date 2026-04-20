به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت قطعه دوم خط ۱۰ متروی تهران و بهره‌برداری از بخش نخست پروژه تکمیل پایانه مترو شهید کلاهدوز ، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت از افتتاح هفتمین پایانه تعمیراتی شبکه مترو خبر داد و جزئیات این بهره‌برداری را تشریح کرد.

زاکانی شهردار تهران با اشاره به افتتاح فاز دوم پایانه مترو شهید کلاهدوز، گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت پارکینگ قطارها به میزان ۱۲ رام دیگر، امکان انجام تعمیرات جزئی و اساسی برای ۱۰ رام قطار نیز در این محل فراهم شده است.

وی در محل پروژه اظهار داشت: امروز شاهد راه‌اندازی هفتمین ایستگاه و پایانه تعمیراتی متروی تهران در خط ۴ مترو هستیم که گامی مهم در جهت خودکفایی خطوط و کاهش توقف قطارها محسوب می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به سابقه احداث این پایانه افزود: فاز نخست این مجموعه در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید که در آن زمان تنها ظرفیت استقرار ۱۰ رام قطار را داشت. اما امروز با افتتاح فاز دوم، علاوه بر افزایش ظرفیت پارکینگ قطارها به میزان ۱۲ رام دیگر، امکان انجام تعمیرات جزئی و اساسی برای ۱۰ رام قطار نیز در این محل فراهم شده است.

زاکانی با تأکید بر مزایای عملیاتی این افتتاح تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پایانه، ناوگان خط ۴ متروی تهران برای انجام فرآیندهای تعمیراتی و سرویس‌های دوره‌ای به طور کامل از مراجعه به سایر پایانه‌ها بی‌نیاز شد. این امر سرعت عمل در نگهداری و کاهش زمان خواب قطارها را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان با قدردانی از تلاش همکاران خود در مجموعه شرکت مترو، ارزش ریالی این پروژه را که طی یک سال گذشته تکمیل شده است، ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.