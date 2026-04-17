کلانتری: جنگ رمضان صحنه تجلی ایمان و شجاعت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: استقامت بر ایمان و عمل صالح، اساس پیروزی جبهه حق در برابر جبهه کفر است و ملت ایران در میدان عمل این حقیقت را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه «گفتن ایمان کافی نیست و ایستادگی در مسیر الهی شرط اصلی است»، افزود: اگر ایمان با عمل همراه شود، نتیجه آن نزول الطاف الهی، رفع ترس و نگرانی و بشارت پیروزی خواهد بود.

امام جمعه موقت شیراز ادامه داد: آنچه امروز در میدان تقابل جبهه مقاومت با کفر جهانی مشاهده می‌کنیم، مصداق عینی آیات قرآن است و ملت ایران با ایستادگی خود، این حقیقت را به‌خوبی به نمایش گذاشته‌اند.

روحیه بالای مردم رمز اصلی پیروزی بود

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به شرایط «جنگ رمضان» تصریح کرد: در این میدان، شاهد بالاترین سطح ولایتمداری، ایمان، شجاعت و ایثار در میان مردم و رزمندگان بودیم و این روحیه، رمز اصلی پیروزی است.

وی همچنین با اشاره به محاسبات غلط دشمنان گفت: استکبار جهانی با تصور تضعیف ملت ایران از طریق تحریم‌ها، جنگ نرم و فتنه‌ها، وارد میدان شد اما با واکنش معکوس مردم مواجه شد و این محاسبه غلط به شکست انجامید.

امام جمعه موقت شیراز خاطرنشان کرد: برخلاف پیش‌بینی دشمن، نه‌تنها ترس و نگرانی در جامعه شکل نگرفت، بلکه روحیه شجاعت، امید و نشاط در میان مردم افزایش یافت و این خود نشانه نصرت الهی است.

تغییر معادلات جهانی به نفع جبهه مقاومت

حجت الاسلام کلانتری با بیان اینکه ابهت پوشالی آمریکا در این میدان شکسته شد، افزود: این رخداد موجب تزلزل سلطه آمریکا در منطقه و جهان شد و بسیاری از کشورها امروز جرأت اظهار نظر مستقل پیدا کرده‌اند.

وی از دیگر دستاوردهای این میدان به تقویت جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی، گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان و نمایان شدن قدرت راهبردی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: این تحولات نشان‌دهنده تغییر معادلات جهانی به نفع جبهه مقاومت است.

امام جمعه موقت شیراز همچنین با اشاره به حضور و نقش‌آفرینی مردم افزود: ملت ایران با حضور در صحنه، پشتیبانی از رزمندگان و حفظ انسجام ملی، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی، تعیین‌کننده هستند.

ارتش، نهادی مردمی، انقلابی و مکتبی است

حجت الاسلام کلانتری در خطبه دوم با گرامیداشت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: ارتش، نهادی مردمی، انقلابی و مکتبی است که نقش مهمی در تأمین امنیت کشور ایفا کرده و همواره مورد حمایت امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح، افزود: ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی و امنیتی با هم‌افزایی، ستون‌های اقتدار کشور را تشکیل می‌دهند.

امام جمعه موقت شیراز همچنین به آغاز دهه کرامت اشاره کرد و گفت: این ایام فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

حجت الاسلام کلانتری با قدردانی از کمک‌های مردمی به جبهه مقاومت تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم، به‌ویژه خیرین و بانوان، در پشتیبانی از رزمندگان، جلوه‌ای از روحیه ایثار و همدلی در جامعه است.

امام جمعه موقت شیراز در پایان با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز بزرگداشت سعدی و روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر ضرورت پاسداشت مفاخر فرهنگی و تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرد.