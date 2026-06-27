به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در نشست کارگروه نیروگاههای خورشیدی استان کرمان اظهار کرد: بنگاههای بزرگ اقتصادی استان کرمان در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور متعهد به راهاندازی نیروگاههای خورشیدی شده بودند، اما اجرای این تعهدات با عقبماندگی نسبت به برنامه زمانبندی شده مواجه است.
وی با بیان اینکه در توسعه نیروگاههای خورشیدی استان کرمان بیشترین اتکا به مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی بوده است، افزود: در کنار این بنگاهها، سایر صنایع و معادن استان نیز باید در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی و ایفای تعهدات خود اقدامات لازم را انجام میدادند.
مقام عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: استان کرمان در طرحهای در دست اجرا و صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی رتبه نخست کشور را دارد، اما به دلیل کندی اجرای تعهدات در بخش صنعت و معدن از استانهای اصفهان و مرکزی عقب افتاده است.
استاندار کرمان، طبیعت این استان و بازار مصرف داخلی آینده را دو توجیه مهم برای تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی دانست و گفت: با توجه به برنامههای توسعهای و تقاضاهای سرمایهگذاری در حوزه واحدهای صنعتی و معدنی موجود و همچنین دیگر حوزههای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، لازم است از هماکنون تمهیدات لازم برای تأمین انرژی در آینده اندیشیده شود.
طالبی، با اشاره به وجود مشوقها و ظرفیتهای قانونی برای توسعه انرژیهای خورشیدی افزود: موضوع خلع ید پروژههای متوقف مانده با جدیت در دستور کار قرار دارد تا این طرحها در اختیار متقاضیان و سرمایهگذاران جدید قرار گرفته و روند اجرای آنها از سر گرفته شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با اهتمام دستگاههای اجرایی و مشارکت صنایع و معادن، روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان کرمان شتاب گیرد و از ظرفیت ارزشمند انرژی خورشیدی که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است و میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را نیز برطرف کند، بدون وقفه بهرهبرداری شود تا جایگاه شایسته این استان در این حوزه در سطح کشور به دست آید.
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