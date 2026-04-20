۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

ذاکر: آبیاری قطره‌ای در آذربایجان غربی باید الزامی شود

ذاکر: آبیاری قطره‌ای در آذربایجان غربی باید الزامی شود

ارومیه- نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب گفت: اجرای آبیاری قطره‌ای باید در استان اجباری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سلمان ذاکر عصر دوشنبه در نشست بررسی روند احیای دریاچه اورمیه که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور و استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد،اظهار کرد: آثار خشکی دریاچه ارومیه محدود به استان یا کشور نیست و پیامدهای آن فراتر از مرزها خواهد بود و هرچند انجام پروژه‌های احیا نشان‌دهنده وجود اراده در حاکمیت برای احیای دریاچه است، اما سخنان و رفتار برخی دولتمردان فعلی حاکی از آن است که این اراده به اندازه کافی قوی نیست.

نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای احیای دریاچه اورمیه باید بودجه کافی در نظر گرفته شود و بدون تأمین منابع مالی لازم، این هدف محقق نخواهد شد.

حجت الاسلام ذاکر با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه، بر لزوم تأمین بودجه کافی و وجود اراده جدی برای احیای این دریاچه تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه منابع آبی کافی برای جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اورمیه وجود ندارد، گفت: شهرچایی نیز به تنهایی پاسخگوی بحران‌های آبی نیست و برخی سدها نیمه رها شده‌اند و پدافند غیرعامل تاکید دارد که باید منابع متعدد را پیش بینی کنیم.

حجت الاسلام ذاکر گفت: متأسفانه زمین‌های دیم به نهالستان‌ها و باغات میوه‌های آب‌بر مانند شلیل تبدیل شده‌اند که این موضوع فشار بر منابع آبی را افزایش می‌دهد، باید جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود و بصورت قهریه مانع از آبیاری سنتی شده و آبیاری قطره‌ای جایگزین شود.

وی همچنین با طرح این پرسش که خروجی دانشگاه‌ها در این حوزه کجاست، افزود: اقداماتی مانند لایروبی به عنوان فعالیت‌های روتین از سوی شرکتهای خدمات رسان انجام می‌شود، اما برای حل اساسی بحران کافی نیست.

