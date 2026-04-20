ابراز نگرانی چین درباره تبعات دزدی دریایی آمریکا در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: ما نگرانی خود را از توقیف اجباری کشتی ایرانی توسط آمریکا ابراز می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم همه طرف‌های مربوطه مسئولانه به توافق آتش‌بس پایبند باشند، از تشدید تنش‌ها اجتناب کنند و شرایط لازم را برای احیای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز فراهم آورند.

پیشتر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکای متجاوز با نقض آتش‌بس و راهزنی دریایی، با شلیک به سوی یکی از کشتی‌های تجاری ایران در آبهای دریای عمان و از کارانداختن سیستم ناوبری آن با پیاده‌کردن تعدادی از تفنگداران تروریست خود روی عرشه‌ی شناور یاد شده، آن را مورد تجاوز قرار دادند.

وی افزود: هشدار می‌دهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این دزدی دریایی و مسلحانه ارتش آمریکا را به زودی پاسخ داده و تلافی خواهند کرد.