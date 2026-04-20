  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

ابراز نگرانی چین درباره تبعات دزدی دریایی آمریکا در خلیج فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره تبعات سرقت یک کشتی ایرانی توسط ارتش تروریستی آمریکا ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: ما نگرانی خود را از توقیف اجباری کشتی ایرانی توسط آمریکا ابراز می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم همه طرف‌های مربوطه مسئولانه به توافق آتش‌بس پایبند باشند، از تشدید تنش‌ها اجتناب کنند و شرایط لازم را برای احیای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز فراهم آورند.

پیشتر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکای متجاوز با نقض آتش‌بس و راهزنی دریایی، با شلیک به سوی یکی از کشتی‌های تجاری ایران در آبهای دریای عمان و از کارانداختن سیستم ناوبری آن با پیاده‌کردن تعدادی از تفنگداران تروریست خود روی عرشه‌ی شناور یاد شده، آن را مورد تجاوز قرار دادند.

وی افزود: هشدار می‌دهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این دزدی دریایی و مسلحانه ارتش آمریکا را به زودی پاسخ داده و تلافی خواهند کرد.

کد مطلب 6806079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها