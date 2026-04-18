به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر شنبه به همراه فرماندار سنندج و جمعی از مدیران استانی، با حضور در منازل خانوادههای شهید شایان زهراییمقدم و شهید جاویدالاثر ساسان افخمی، با آنان دیدار کردند.
در این دیدارها، ورمقانی ضمن تجلیل از ایثار و فداکاری شهدای والامقام، صبر و استقامت خانوادههای آنان را ستود و بر تداوم راه شهدا و پاسداشت ارزشهای آنان تأکید کرد.
شهید شایان زهراییمقدم، از نیروهای مرزبانی، در حین انجام وظیفه و در پی حملات دشمن در جریان بمباران شهر سنندج در ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید.
همچنین شهید ساسان افخمی، از شهدای جاویدالاثر ناو دنا، در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در مسیر بازگشت از کشور هند و در آبهای اقیانوسی، در جریان حمله دشمن به شهادت رسید و پیکر وی تاکنون به میهن بازنگشته است.
