زنگ خطر کمبود کاذب دارو / داروخانه مرکز خیریه نیست!

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح روند اصلاح قیمت داروها پرداخت و گفت: نزدیک به ۵ هزار قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شدند که این موضوع مربوط به قبل از شروع جنگ تحمیلی بود که با شروع جنگ، ابلاغ قیمت های جدید به تأخیر افتاد.

وی با عنوان این مطلب که بعد از جنگ به تدریج قیمت های جدید داروها ابلاغ شده است، افزود: علت افزایش قیمت دارو متوجه تغییر نرخ ارز است و اینکه ۷۰ درصد ارز دارو آزاد است و تولیدکننده داخل مجبور است قیمت دارو را اصلاح کند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به تغییر قیمت داروها از ۳۰ تا ۳۰۰ درصد، ادامه داد: متأسفانه بیمه ها همزمان با سازمان غذا و دارو، نسبت به اصلاح پوشش بیمه‌ای داروها اقدام نمی‌کنند و همین موضوع سبب می شود تا پرداختی از جیب مردم برای برخی از داروها افزایش یابد.

احمدی در ادامه به نگرانی داروخانه‌ها از پیامدهای عدم پرداخت مطالبات این مؤسسات از بیمه‌ها، اشاره کرد و گفت: عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث می شود حجم کمبود نقدینگی این مؤسسات افزایش یابد و همین موضوع می تواند زنگ خطری برای کمبود کاذب دارو در کشور باشد.

وی افزود: وقتی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از آذر ۱۴۰۴ تا امروز پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند، این مؤسسات دیگر نقدینگی برای خرید دارو ندارند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، همچنین از عملکرد شرکت‌های توزیع دارو انتقاد کرد و گفت: این شرکت‌ها با روی آوردن به سیستم انقباضی، مشکلاتی را برای داروخانه ها به وجود آورده اند.

احمدی در همین زمینه به سبدفروشی و نقد فروشی دارو اشاره کرد و افزود: این موارد، نمونه‌های بارز از تخلف برخی شرکت های پخش است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، نقد فروشی دارو را تخلف شرکت‌های پخش دانست و گفت: متاسفانه تعدادی از شرکت های پخش دارو، در ایام جنگ با داروخانه ها همراه نبودند که باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: متأسفانه داروخانه‌ها توان خرید نقدی دارو را ندارند و همین موضوع منجر به تشدید کمبود کاذب دارو می شود که می‌تواند سلامت مردم و بیماران را تهدید کند.

احمدی با عنوان این مطلب که داروخانه مؤسسه خیریه نیست، اظهار داشت: وقتی حجم بدهی بیمه‌ها به داروخانه ها افزایش می یابد، قاعدتا پرداخت آن هم برای بیمه ها سخت تر می‌شود و در نتیجه، داروخانه ها نیز از نقدینگی خالی می‌شوند.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به همراهی داروخانه‌ها با مردم در ایام جنگ، در عین حال تأکید کرد: اگر شرایط به همین شکل پیش برود و بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات داروخانه ها را تسویه نکنند؛ این احتمال می رود که نسخه بیماران به صورت آزاد محاسبه شود. زیرا، داروخانه‌ها نمی توانند تا ابد به این شکل ادامه بدهند.

احمدی به عدم پوشش بیمه‌ای قیمت جدید انسولین توسط بیمه ها، اشاره کرد و گفت: داروخانه‌ها مجبور می‌شوند فاکتورهای خرید برخی اقلام دارویی را برگشت بزنند، چون پولی برای خرید ندارند.