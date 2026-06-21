به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «علی ملانوری» ضمن تسلیت محرم سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام)؛ شهادت دلاوران جنگ رمضان به ویژه سیدالشهدای انقلاب اسلامی؛ قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اظهار کرد: ما در هیچ مقطعی پس از عاشورای سال ۶۱ هجری تا به امروز؛ زمانی را نزدیک تر از این ایام به واقعه عاشورا نداشته ایم.

رییس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور ادامه داد: وظیفه‌مندی که ما در برابر تشییع امام شهید داریم صرفا بدرقه یک فرد نیست بلکه اکنون زمان تجدید عهد و پاسداشت کسی است که حدود هفتاد سال مجاهده کرده است؛ لذا آنچه را که در توان ماست اعم از ارتباطی و ستادی و اداری؛ باید در خدمت این مراسم بگذاریم و از جنبه عنصر حق‌شناسی با تمام توان وارد میدان شویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری گفت: در این میان رسالت اصلی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد همین خط فرهنگی است، علاوه بر آن بخشی از فعالیت‌های پشتیبانی نظیر برپایی موکب نیز مورد توجه و اهتمام خانواده بزرگ بچه‌های مسجد خواهد بود.

وی گفت: در این راستا فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از سطح کانونی و استانی و ستادی تحت عنوان «بدرقه آفتاب» با شعار «باید برخاست» در سطح کشور برگزار خواهد شد.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور ادامه داد: نکته دیگر نسبت به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید این است که برخی استان‌ها میزبان زوار در جریان تشییع هستند و در برخی استان‌ها نیز مراسم تشییع برگزار می‌شود که بچه‌های مسجد در این مسیرها نیز برنامه‌هایی را از جمله تولید سرود با محوریت قائد شهید امت و با گویش‌ها و لهجه‌های محلی تدارک دیده‌اند.

سرود؛ روایتگری در ۱۰۰ ثانیه و خدمت‌رسانی

حجت الاسلام ملانوری در ادامه به بخشی از فعالیت‌های فرهنگی کانون‌های مساجد ذیل برپایی مواکب و اقدامات متنوع در مراسم سوگواری تشییع رهبر شهید اشاره کرد و گفت: رویکرد دیگر تولیدات ۱۰۰ ثانیه ای است که اعضای کانون‌ها به همراه روایت خود با تلفن همراه آماده و یا روایت خود را به زبان عکس نوشت یا کلیپ ارسال می‌کنند؛ نگاه ما این است که این ایام تاریخی را از دل فعالیت‌های مسجد ثبت کنیم.

وی در بخش دیگری از مباحث خود به سخنان تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره کانون‌های مساجد اشاره کرد و گفت: ۱۹مهر سال ۱۳۹۱ بود که قائد شهید امت در سفر به خراسان شمالی و دیدار با روحانیون این استان فرمودند: «من سفارش می کنم که کانون های فرهنگی - هنری مساجد را فراموش نکنید؛ البته با همکاری بسیج. بد است که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد، اختلاف به وجود بیاید. با همکاری بسیج، این کانونهای فرهنگی - هنری مساجد را مؤثر کنید، برایش کار کنید. بنشینید فکر کنید، مطالعه کنید و سخنی که متناسب با نیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می کند، فراهم کنید. مطالعه کنید»؛ این بیانات امروز بیش از هر زمان در دل و جان اعضای کانون‌های مساجد است تا بتوانند با اهتمام خود زمینه را برای تحقق منویات رهبر شهید فراهم آورند.

برپایی مواکب فرهنگی بین مسیر

حجت‌الاسلام ملانوری تصریح کرد: با همین رویکرد نیز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در جریان برپایی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید با برپایی مواکب فرهنگی میزبان مردم خواهند بود.