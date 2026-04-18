به گزارش خبرگزاری مهر، کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در بیانیهای ضمن محکومیت جنایتهای اخیر جنگ رمضان که منجر به وارد آمدن خسارتهایی سنگین به زیرساختهای علمی و مراکز آموزشی کشور شده است، بیانیهای صادر کرد.
در متن کامل بیانیه کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در محکومیت جنایتهای اخیر و به یاد شهید محمدحسن کیالها عضو مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین (مرکز سعدی در رشته رباتیک) آمده است؛
اعضا، مربیان و استادان کانون علوم و فناوریهای نوین ایران، حملههای اخیر و اقدامهای خصمانه دشمنان بشریت را که با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته و منجر به وارد آمدن خسارتهایی سنگین به زیرساختهای علمی و مراکز آموزشی کشور شده است، به شدت محکوم میکنند. در این میان، هدف قرار گرفتن زیرساختهای علمی کشور و مراکز دانشگاهی، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دیگر نهادهای علمی، نشانهای آشکار از دشمنی با مسیر رشد و پیشرفت علمی ملت ایران است.
این زیرساختها و مراکز علمی صرفاً محل آموزش دانشگاهی نبودهاند، بلکه بسترهایی برای گسترش علم، الهامبخشی و تربیت نسل آینده کشور نیز به شمار میآمدهاند. بسیاری از این ظرفیتهای علمی، از جمله برنامهها و فعالیتهایی که با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی برگزار میشد، در راستای ترویج علم و آشنایی کودکان و نوجوانان با دانش، فناوری و شگفتیهای جهان هستی مورد استفاده قرار میگرفت. دانشگاههایی همچون صنعتی شریف نیز در سالهای اخیر با برگزاری برنامههای علمی، کارگاهها و رویدادهای آموزشی، نقش مهمی در تقویت علاقه نسل نوجوان به علم و پژوهش ایفا کردهاند.
در کنار آسیب به این زیرساختهای علمی، شاهد ترور ناجوانمردانه جمعی از دانشمندان برجسته، چهرههای علمی و اساتید دانشگاهها توسط دشمنان بزدل بودهایم؛ اندیشمندانی که عمر خود را وقف پیشرفت دانش، توسعه علمی کشور و تربیت شاگردان بسیار کرده بودند. حذف فیزیکی این چهرههای علمی، نه تنها حمله به افراد، بلکه حملهای مستقیم به سرمایههای دانشی و آینده علمی یک ملت محسوب میشود.
همچنین، در میان این اقدامهای شوم، تعدادی از اعضای خانواده بزرگ کانون پرورش فکری و فرزندان عزیز و معصوممان در میناب، در حین بازی و کودکی، قربانی کینهتوزی دشمنان سنگدل شده و داغی عمیق بر دل ملت ایران نهادند.
این اقدامها، نقض آشکار و فاحش مجموعهای از اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، از جمله تعهدهای مندرج در کنوانسیونهای ژنو و اصول مسلم حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود. بهویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوعیت هدف قرار دادن مراکز علمی، آموزشی و غیرنظامی که متأسفانه در این حملهها مورد بیاعتنایی کامل قرار گرفته است.
اعضا، مربیان و استادان کانون علوم و فناوریهای نوین ایران بر این باورند که اینگونه اقدامها نه تنها روند پیشرفت علمی کشور را متوقف نخواهد کرد، بلکه اراده جامعه علمی ایران را برای ادامه مسیر توسعه دانش، فناوری و خوداتکایی استوارتر خواهد ساخت. تاریخ نشان داده است که اندیشه، علم و حقیقت با تهدید و ترور خاموش نمیشوند.
کانون علوم و فناوریهای نوین ایران ضمن ابراز همدردی عمیق با ملت داغدار ایران، خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان این حوادث، از جامعه جهانی، نهادهای علمی و مجامع بینالمللی میخواهد که این اقدامها را به طور صریح محکوم کرده و در جهت پیگیری حقوقی و پاسخگو ساختن عاملان و آمران این جنایات اقدام کنند.
ما همچنان بر این باوریم که راه پیشرفت و عزت ایران از مسیر علم، آموزش و پژوهش، پرورش و تربیت فناورانه نسلهای آینده میگذرد و تلاش برای گسترش دانش در میان کودکان، نوجوانان و جوانان این سرزمین، رسالتی است که با هیچ تهدیدی متوقف نخواهد شد.
