نانوایی های مشهد نان را در تنور بی کیفیتی می پزند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با هدفمند سازی یارانه ها به دنبال افزایش کیفیت نان بود در این راستا عده ای از افراد سودجو در استان فرصت را غنیمت شمرده و نه تنها نان با کیفیت ارائه نکردند بلکه از حجم خمیر چانه نان نیز کم کرده که این امر سبب نارضایتی توده ای از مردم در سطح استان شده است.

هر چند امروزه به گفته مسئولین و متولیان امر دورریز نان کمتر شده اما این امر را می توان ناشی از گرانی و بی کیفیتی نان دانست.

بر اساس این گزارش، مصرف کنندگان نیز مدعی هستند حال که قانون هدفمندی یارانه ها اعمال شده باید کیفیت آن نیز متناسب با قیمت آن توسعه یابد اما نان نانوایی ها تاکنون نتوانسته انتظارات مصرف کنندگان را برآورده کند و هنوز هم نان هایی که در مشهد به مردم عرضه می شود حاشیه های سوخته و یا خمیر دارد.

وزن کم و افت کیفیت نان

یک شهروند مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: علت پایین بودن کیفیت نان در برخی از نانوایی ها، سختی کار، پایین بودن دستمزد و وجود مشاغل کاذب است که متوسط سطح مهارت کارگران نانوایی ها را کاهش داده و به دنبال آن کیفیت نان تحت تأثیر قرار گرفته است.

لیلا صبوری ادامه می دهد: قبل از اعمال قانون هدفمندی یارانه ها شاهد کیفیت بالا و مرغوبیت نان بودیم و ضایعات آن بسیار اندک بود اما در حال حاضر شاهد وزن کم و افت کیفیت نان در این استان هستیم.

محمود شعبانی شهروند دیگری است که ضمن ابراز نارضایتی خود از کیفیت پایین نان در استان می گوید: با دادن یارانه نان به مردم باید کیفیت نان بالا رود اما در برخی نانوایی ها نه تنها کیفیت افزایش نیافته بلکه با کم کردن میزان خمیر پخت نان از لحاظ گرمی، نان کمتری به مردم ارائه می دهند.

شهروند دیگری بیان کرد: ما فکر می کردیم که بعد از هدفمند سازی یارانه ها در بخش نان دیگر مجبور نیستیم آن صف های طولانی را تحمل کنیم و طعم نان بی کیفیت را بچشیم اما با هدفمند شدن یارانه ها، عملا اتفاق خاصی در تولید نان با کیفیت نیفتاد.

مهناز شاهد ادامه داد: بسیاری از نانوایی ها از حجم نان کم می کنند و نان سوخته و یا خمیر تحویل مردم می دهند که این امر موجب بالارفتن دورریز نان و در نتیجه اسراف این برکت الهی در خانواده ها شده است.

نانوایی ها بی تقصیرند

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در اظهارنظری می گوید: آرد نامناسب دلیل بی کیفیتی نان بوده و در این راستا کارگران نانوایی بی تقصیر هستند.

ابراهیم خلیلی ادامه داد: نانوایی ها از آرد آزاد استفاده کرده وتمام سعی خود را برای پخت خوب و با کیفیت انجام می دهند اما اگر مشکلی در کیفیت بوده ریشه در آرد و گندم نا مرغوب دارد.

وی افزود: کیفیت نان به کیفیت آرد بسته است و آن هم به گفته کارخانه‌های آردسازی به دلیل اینکه روی گندم اصلاحات صورت نگرفته است، میسر نمی‌شود.

وی تاکید کرد: البته برخی از نانوایی ها نیز به دلیل استفاده نکردن از کارگر ماهر نان با کیفیت ارائه نمی دهند که در این راستا باید این کارگران آموزش های لازم را ببینند.

وی تصریح کرد: انتظار نانوایان از کارخانه های تولید آرد این است که آرد مناسب در اختیار نانوایان قرار دهند تا بتوانند نان باکیفیتی عرضه کنند.

وی با تاکید بر اینکه کم فروشی و عدم کیفیت نان از موارد تخلف برخی نانوایی هاست، افزود: در صورتی که بازرسان به صورت حضوری از این امر مطلع شوند، با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی با اشاره به وجود ۵۸ هزار نانوایی در کشور و هزار و ۵۰۰ نانوایی در مشهد افزود: روزانه در مشهد هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تن نان مصرف می شود.

سخنگوی سازمان غله خراسان رضوی هم تصریح کرده است: موضوع یارانه ها، ضایعات، قیمت و کیفیت نان و آموزش نانوایان ازجمله مواردی است که سبب شد متولیان و متخصصان آرد و نان مشکلات بسیاری را در زمینه بهبود کیفیت نان پشت سر بگذارند.

سعید بلوچی ادامه داد: به دنبال افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت نان مردم انتظار دارند نان با کیفیت را تحویل بگیرند که این امر در برخی از نانوایی ها رعایت نمی شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از نانوایی ها به دلیل بالا بودن هزینه ها نمی توانند رضایت کارگران خود را برآورده سازند و این نیز تاثیر در کاهش کیفیت نان تولیدی نانوایی دارد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: واحدهای نانوایی که احساس می کنند این شغل نمی تواند درآمد زایی کافی را برای آنها داشته باشد باید از صحنه کنار بروند تا کسانی وارد عرصه شوند که در راستای رضایت مندی مردم تلاش می کنند.

کیفیت آرد خوب است

وی با اشاره به کیفیت آرد اظهار کرد: کیفیت آرد بسیار خوب است و در این راستا همواره تلاش شده تا از بهترین گندم استفاده شود و در مواردی نیز که کیفیت گندم نازل بوده با واردات گندم و مخلوط کردن آن با گندم داخلی، کیفیت بالای آن را حفظ کرده ایم.

بلوچی در باره تخصص کارکنان واحدهای نانوایی نیز افزود: در مشهد متاسفانه برگزاری این کارگاه های تخصصی با استقبال خوبی مواجه نشد.

وی تاکید کرد: ایراد نان از کیفیت پایین آرد نیست و در این راستا حتی اگر کیفیت آرد هم نامناسب باشد یک نانوا باید بتواند نان را در حد مطلوب تولید و عرضه کند.

یک کارشناس اقتصادی نیز اظهار کرد:گلایه ‌های مصرف‌ کنندگان از افت کمی و کیفی نان و نارضایتی نانوایان از کیفیت نامطلوب آرد، در شرایطی ادامه دارد که متولیان تنظیم بازار نان از بهبود نسبی کیفیت، کاهش ضایعات و مصرف‌گندم، آرد و نان خبر می دهند.

سهیل شهامت ادامه داد: بی کیفیتی نان به طور قطع سبب ایجاد یاس و ناامیدی برای جامعه می شود چرا که نان قوت غالب بیشتر مردم را شامل می شود و نداشتن دسترسی مناسب به تغذیه مفید، افراد جامعه را از تغذیه سالم دور می کند.

مسئولین امر موظفند

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان تصریح کرد: وقتی قیمت نان 30 درصد در استان افزایش می یابد پس مسئولین و متولیان امر موظف هستند که نسبت به ارائه نان با کیفیت اقدام کنند.

این کارشناس در خصوصپیش نویس طرح بهبود کیفیت نان بیان کرد: بر اساس این پیش نویس دولت موظف شده تا پایان سال ۹۴ حداقل ۴۰ درصد نان مورد نیاز هر استان را در واحدهای تولید نان صنعتی و انبوه بخش خصوصی با کیفیت مرغوب، سالم و با هزینه کم عرضه کند اما با شرایط موجود بعید است این اتفاق روی دهد.

یک شاطر نانوایی نیز با تاکید بر اینکه ما برای مردم کار می کنیم و دوست داریم مردم نانی که از ما می خرند نان با کیفیتی باشد، افزود: کیفیت آرد اصلا خوب نیست و هر چه قدر افزودنی هم به این آرد اضافه می کنیم فایده ندارد.

آرد بی کیفیت

حمید ناصری ادامه داد: آردهایی که به نانوایی داده می شود آن قدر بی کیفیت است که هر چه قدر افزودنی هم اضافه کنی اثری ندارد.

وی افزود: نانوا هنگامی که آرد خوب نیست نمی تواند معجزه کند و نان خوب به مردم تحویل دهد زیرا این آردها سیاه وسست است و نمی توان با آن به خوبی خمیر درست کرد.

این شاطر نانوایی با تاکید بر اینکه ایراد خرابی و بی کیفیتی نان از آرد است اما لعنت آن را نانوایان باید بشنوند، گفت: مردم حق دارند پس از گران شدن و حذف یارانه ها از ما نان خوب بخواهند و در این راستا مسئولین باید پاسخگو باشند.

نانوایان علت کیفیت پایین نان را آرد بی کیفیت و مسئولین سازمان غله نیز مشکل بی کیفیتی نان را از آرد نمی دانند و معتقد هستند عدم استفاده از کارگران متخصص در نانوایی ها علت بی کیفیتی نان است.

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گزارش: مرضیه صاحبی