به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و بیست‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز روز یکشنبه ۳۰ فروردین برگزار شد. در ابتدای جلسه، غلامرضا احمدی، رئیس شورا، با تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه(س)، روز دختر و دهه کرامت، همچنین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و حماسه‌آفرینی‌های این نیرو قدردانی کرد و ارتش را مجموعه‌ای توصیف کرد که با تعهد و انضباط، نقش مهمی در پاسداشت امنیت و تمامیت ارضی کشور داشته است.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام رسول برگی، عضو شورای شهر، با انتقاد از وضعیت آسفالت‌ریزی و چاله‌های سطح شهر اظهار کرد: بهانه می‌آورند که شرایط جنگی است و کارخانه‌های آسفالت تعطیل‌اند؛ اما این توضیح قانع‌کننده نیست. آسفالت‌ریزی برخی نقاط با بیل انجام می‌شود و این کیفیت مناسب شهر تبریز نیست. اگر کاترزنی انجام نشود، نمی‌توان انتظار کار اصولی داشت.

وی همچنین نسبت به وضعیت تعمیر و نگهداری نورپردازی‌های سطح شهر انتقاد کرد و گفت: چراغ‌ها در برخی نقاط شکل برگ طراحی شده‌اند، اما یکی روشن است و دیگری خاموش؛ این وضعیت نشان می‌دهد تعمیر و نگهداری جدی وجود ندارد. در فرودگاه و حوزه زیباسازی نیز موارد مشابهی دیده می‌شود. اگر قرار است بخشی از نورپردازی‌ها خاموش شود، باید همه به‌صورت یکپارچه مدیریت شود.

در بخش دیگری از جلسه، سیدکاظم زعفرانچی‌لَر، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با قدردانی از اقدامات شهرداری در بازسازی عمارت کلاه‌فرنگی، پیشنهاد داد این بنای تاریخی به موزه هنرهای معاصر تبریز تبدیل شود.

وی افزود: تبریز دارای پیشینه هنری ارزشمند است و برای معرفی شایسته آن باید یک فضای تخصصی و استاندارد ایجاد شود. نبود چنین مکانی باعث شده بسیاری از آثار و ظرفیت‌های هنری شهر دیده نشود.

روح‌الله رشیدی دیگر عضو شورا نیز با اشاره به طرح «بودجه پلاس» تأکید کرد: تصمیم‌های غیرکارشناسی نباید موجب فشار و آزار مردم شود.

وی گفت: در برخی شهرها مشاهده می‌شود که مردم حتی برای بازسازی یک پل حاضرند از جیب خود کمک کنند. مردمی با این میزان همراهی و بزرگواری نباید با تصمیمات نادرست اذیت شوند.

یاسین بجانی، عضو دیگر شورا، نیز خواستار حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در جنگ رمضان شد و تصریح کرد: مشاغلی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با شهرداری در ارتباط بوده‌اند و از جنگ آسیب دیده‌اند، باید مورد حمایت قرار گیرند و حتی در مواردی از دریافت اجاره از آن‌ها خودداری شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وجود برخی نازیبایی‌های بصری در سطح شهر اشاره کرد و گفت: لزوم دارد کمیسیون شهرسازی به این موضوع ورود کند؛ این مسئله مربوط به همه سازندگان و تمامی پروژه‌های شهری است.