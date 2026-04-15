۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

لشکر جان‌فدایان ایران، ۲۶ میلیونی شد

پویش ملی جان‌فدا که در پی درخواست‌های مردم شجاع کشور عزیزمان برای حضور در صحنه نبرد با تروریست‌های آمریکایی-صهیونیستی راه‌اندازی شده است از مرز ۲۶ میلیون نفر گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی جان‌فدا که در پی درخواست‌های مردم شجاع کشور عزیزمان برای حضور در صحنه نبرد در ادامه تجاوز تروریست‌های امریکایی-صهیونیستی به خاک ایران و مقابله با دشمنان راه‌اندازی شده است، از مرز ۲۶ میلیون ثبت‌نام عبور کرد.

با اعلام آمادگی ۲۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۶۰ نفر در پویش «جانفدا برای ایران» تا لحظه انتشار این خبر جهت دفاع از ایران اسلامی، بزرگترین ارتش مردمی دنیا در ایران تشکیل شده است.

ملت عزیز ایران هنوز هم می‌توانند برای ثبت‌نام در پویش «جانفدا» با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ و یا از طریق آدرس janfadaa.ir اقدام کنند.

روح اله صابرزاده

    • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      نیرو مخلص برای خدمت به کشور خوب است اما باید با هشیاری پیش برویم
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      کاش فراخوان می دادن برای استفاده از این داوطلب ها. مثلا بحث امنیت، پشتیبانی اداری، معنوی و حتی رزم.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها