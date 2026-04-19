به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان حضور در سازمان بنادر و دریانوردی و در چهارمین جلسه «تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر کشور» با اشاره به نتایج برگزاری این نشست‌ها طی ۴۰ روز اخیر، اظهار کرد: برگزاری این جلسات به‌ویژه موجب تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و توزیع آن در سراسر کشور شد.

وی افزود: در این مدت، هیچ‌گونه مشکلی در زمینه جابه‌جایی کالاهای اساسی وجود نداشت که این موضوع حاصل اقدامات بخش خصوصی و در ادامه، تلاش و ازخودگذشتگی مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که با تمام توان در این مسیر ایفای نقش کردند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این نشست، نحوه ورود کالاهای اساسی به کشور و فرآیند ترخیص آن، به‌ویژه در شرایط بروز مشکل در بنادر جنوبی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ظرفیت بنادر شمالی و مرزهایی که می‌توانند روند ورود کالا را تسریع کنند، مجدداً ارزیابی شد.

وی تصریح کرد: در راستای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی، مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و نسبت به تصمیم‌گیری در این حوزه اقدام کند.

عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی در کشور، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین این اقلام وجود ندارد و با هماهنگی میان بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی، مسائل احتمالی مدیریت و برطرف خواهد شد.

صادق با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: مردم کشورمان ثابت کردند در تمامی بزنگاه ها و در موقعیت‌هایی که کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود خودشان سینه سپر می‌کنند.

وی یادآور شد: حضور مردم در صحنه و رفتار مسئولانه آنان در خرید کالاهای اساسی، بدون هجوم و احتکار، نقش مؤثری در ثبات بازار ایفا کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا هیچ خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود و در این مسیر، همراهی و درک بالای مردم، جلوه‌ای ویژه به این تلاش‌ها بخشیده است.