  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

در دیدار وزیر حمل‌ونقل قطر تاکید شد؛

صادق: منافع کشورهای منطقه به هم گره خورده است

وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با وزیر حمل‌ونقل دولت قطر گفت: منافع کشورهای منطقه به یکدیگر گره خورده است و باید با همکاری مشترک، ثبات و آرامش را بازگردانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران و محمد بن عبدالله آل ثانی، وزیر حمل‌ونقل دولت قطر، در گفتگویی تلفنی درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

وزیر حمل‌ونقل قطر در این گفتگو با ابراز خرسندی از انجام این تماس اظهار کرد: امیدوارم با آرام‌تر شدن شرایط، بتوانیم سطح همکاری‌ها را بیش از پیش توسعه و تسریع کنیم.

وی افزود: در شرایط کنونی، منطقه با وضعیت دشواری مواجه است و امیدواریم باهم از این بحران عبور کنیم تا منافع منطقه تأمین شود و هیچ طرفی متضرر نباشد؛ چرا که در چنین شرایطی هیچ برنده‌ای وجود ندارد، نه از نظر سیاسی و نه اقتصادی.

صادق: آمریکا آغازگر مجدد درگیری‌های اخیر در منطقه است

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران نیز در پاسخ تأکید کرد: جنگ برای همه پدیده‌ای شوم است و با این نگاه موافقم. همان‌طور که مستحضرید، در این درگیری اخیر نیز بار دیگر آغازگر آن ایالات متحده آمریکا بوده است.

وی تصریح کرد: ایران و قطر دو کشور همسایه با پیوندهای فرهنگی و دینی عمیق هستند و ملت‌های دو کشور اشتراکات گسترده‌ای دارند. آمریکا در حالی مدعی حمایت از مردم ایران است و دیدیم چه جنایت‌هایی کرد؛ مومن باید با ذکاوت باشد و باید با هم این مشکلات را حل کنیم.

صادق همچنین تأکید کرد: بر این باوریم که شرایط منطقه باید هرچه سریع‌تر میان کشورهای منطقه سامان یابد و آرامش برقرار شود، ولی نه با کمک کشورهای اجنبی.

وی با اشاره به ضرورت همگرایی منطقه‌ای گفت: منافع کشورهای منطقه به یکدیگر گره خورده است و باید با همکاری مشترک، ثبات و آرامش را بازگردانیم. ایران، قطر و سایر کشورهای منطقه باید آمریکا را از منطقه بیرون کنیم تا آرامش برگردد.

در ادامه این گفتگو، وزیر حمل‌ونقل قطر نیز با تأیید این دیدگاه‌ها اظهار کرد: با رویکرد شما در زمینه کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت صلح در منطقه موافق هستم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، آمادگی داریم موضوعات مرتبط را از طریق نهادهای بین‌المللی نیز پیگیری کنیم تا مشکلات موجود حل و آرامش به منطقه بازگردد. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک در شرایط بهتری به ادامه گفتگوها بپردازیم.

کد مطلب 6801886
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها