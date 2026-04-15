صادق: منافع کشورهای منطقه به هم گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران و محمد بن عبدالله آل ثانی، وزیر حمل‌ونقل دولت قطر، در گفتگویی تلفنی درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

وزیر حمل‌ونقل قطر در این گفتگو با ابراز خرسندی از انجام این تماس اظهار کرد: امیدوارم با آرام‌تر شدن شرایط، بتوانیم سطح همکاری‌ها را بیش از پیش توسعه و تسریع کنیم.

وی افزود: در شرایط کنونی، منطقه با وضعیت دشواری مواجه است و امیدواریم باهم از این بحران عبور کنیم تا منافع منطقه تأمین شود و هیچ طرفی متضرر نباشد؛ چرا که در چنین شرایطی هیچ برنده‌ای وجود ندارد، نه از نظر سیاسی و نه اقتصادی.

صادق: آمریکا آغازگر مجدد درگیری‌های اخیر در منطقه است

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران نیز در پاسخ تأکید کرد: جنگ برای همه پدیده‌ای شوم است و با این نگاه موافقم. همان‌طور که مستحضرید، در این درگیری اخیر نیز بار دیگر آغازگر آن ایالات متحده آمریکا بوده است.

وی تصریح کرد: ایران و قطر دو کشور همسایه با پیوندهای فرهنگی و دینی عمیق هستند و ملت‌های دو کشور اشتراکات گسترده‌ای دارند. آمریکا در حالی مدعی حمایت از مردم ایران است و دیدیم چه جنایت‌هایی کرد؛ مومن باید با ذکاوت باشد و باید با هم این مشکلات را حل کنیم.

صادق همچنین تأکید کرد: بر این باوریم که شرایط منطقه باید هرچه سریع‌تر میان کشورهای منطقه سامان یابد و آرامش برقرار شود، ولی نه با کمک کشورهای اجنبی.

وی با اشاره به ضرورت همگرایی منطقه‌ای گفت: منافع کشورهای منطقه به یکدیگر گره خورده است و باید با همکاری مشترک، ثبات و آرامش را بازگردانیم. ایران، قطر و سایر کشورهای منطقه باید آمریکا را از منطقه بیرون کنیم تا آرامش برگردد.

در ادامه این گفتگو، وزیر حمل‌ونقل قطر نیز با تأیید این دیدگاه‌ها اظهار کرد: با رویکرد شما در زمینه کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت صلح در منطقه موافق هستم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، آمادگی داریم موضوعات مرتبط را از طریق نهادهای بین‌المللی نیز پیگیری کنیم تا مشکلات موجود حل و آرامش به منطقه بازگردد. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک در شرایط بهتری به ادامه گفتگوها بپردازیم.