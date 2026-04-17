وزیر راه و شهرسازی: عزت ایران مرهون ایثارگری قهرمانان ناوشکن دنا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق در مراسم استقبال از ۳۲ قهرمان ناوشکن همیشه جاوید دنا اظهار کرد: بسیار خرسند و مفتخرم که در جمع فرهیخته و ارزشمند فرماندهان و دلاورمردان نیروهای مسلح، از جمله امیر سیاری، امیر حاتمی، امیر ایرانی و دیگر عزیزان حضور دارم. خداوند را شاکرم که این فرصت فراهم شد تا در کنار شما بزرگواران باشم. بهعنوان مادری داغدیده و خواهری که طعم فقدان را چشیده است، به شما فرزندان ایران عرض خوشآمد میگویم. شما ریشههای استوار این سرزمین هستید.
وی ادامه داد: ما امروز داغداریم. کسی که چهار دهه سوگ پدر را در دل دارد، نیک میداند خانوادههای شما چه روزهایی را از سر میگذرانند. اما باید بگویم دستمریزاد. سالها پیش شما مسیر سرافرازی و جاودانگی ایران را برگزیدید و امروز نیز به برکت همان انتخاب، سر ما بلند است و میهنمان سرافراز.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در روزهای اخیر برخی کشورهای منطقه درباره تنشها در خلیج فارس سخن گفتهاند و از گشایش و کاهش تنشها ابراز امیدواری کردهاند. من نه به عنوان وزیر راه و شهرسازی، بلکه بهعنوان یک ایرانی به خود میبالم که شرایط بهگونهای رقم خورد که بخشی از آنچه علیه ایران برنامهریزی شده بود، بهواسطه بیداری، رشادت و هوشمندی فرزندان این سرزمین تغییر کرد.
وی با اشاره به اینکه گفتنیهای بسیار در دل دارد تصریح کرد: تنها میخواهم تأکید کنم قدم بر خاک ایران نگذاشتهاید؛ قدم بر چشمان خواهران، مادران و برادرانتان نهادهاید.
صادق ادامه داد: میدانم سخت است که برخی از شما یار و همرزم خود را به امواج دریا سپردهاید؛ اما همین دریا اینبار میدان سرافرازی ایران شد. ملت ایران و مسئولان کشور قدردان تکتک شما هستند.
وی بیان کرد: یاد و خاطره امام شهیدان و شهیدان عزیزمان را گرامی میداریم که بودنشان برکت و خونشان مایه عزت بود. همچنین وظیفه میدانم از سردار رشید اسلام سردار شهید تنگسیری یاد کنم که فقدانشان اندوهی بزرگ بر دل ما نشاند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: به خانواده معظم شهدا نیز که همواره بر ما منت دارند ادای احترام میکنم و انشاءالله در جمع آنان حاضر خواهیم شد.
وی گفت: در وزارت راه و شهرسازی بهرغم سهم اندک ما در حوزه عملیاتی، نهایت تلاش خود را به کار بستیم تا انتقال پیکرهای مطهر شهدا و بازگشت سرافرازانه شما به کشور با نهایت عزت و سرعت انجام شود.
صادق خطاب به نیروهای مسلح تأکید کرد: غیرتی که نشان دادید، سرمایه این ملت است. دل یک ایران با شماست؛ با سربازی که بر امواج دریاست، یا در پای لانچر ایستاده و یا در مرزهای کشور پاسداری میکند. دعای خیر همه مادران شهدا پشت و پناه شماست.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم استقبال از ۳۲ قهرمان ناوشکن همیشه جاوید دنا در جمع خبرنگاران گفت: این ناوشکن در میدان جنگ نبود و در مسیر بازگشت از رزمایش بینالمللی بود که تهاجم به آن حداکثر زبونی و خواری دشمن را نشان داد.
صادق در پاسخ به سوالی درباره ادعای بسته بودن تنگه هرمز و ایجاد محدودیت واردات و صادرات توضیح داد: تمام معادلاتی که دشمن در این جنگ در نظر داشت به هدف نرسید و برملا شد. آنچه میپنداشت، با آن چیزی که اتفاق میافتد،خیلی فاصله دارد.
نظر شما