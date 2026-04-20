به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، خاویر کاستلانوس، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به همراه هیئتی از این فدراسیون و با حضور دبیرکل، معاون امور بین‌الملل و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جمعیت هلال‌احمر ایران از شرکت صنایع نساجی هلال ایران و مرکز جامع توانبخشی بازدید کرد.

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر پس از بازدید از مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال‌احمر ایران، با ابراز حیرت عمیق از کیفیت و گستره خدمات ارائه‌شده، این اقدامات را علی‌رغم تحریم‌ها و تبعات جنگ چهل‌روزه، استثنایی و شایسته تقدیر جهانی توصیف کرد.

خاویر کاستلانوس که به‌طور ویژه از مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال‌احمر ایران بازدید کرد با اذعان به اینکه کیفیت و نحوه ارائه خدمات در این مرکز فراتر از تصور اولیه وی بوده است، اعلام کرد که عمیقاً تحت تأثیر عملکرد جمعیت هلال‌احمر ایران قرار گرفته است.

این مقام ارشد بین‌المللی ضمن ابراز تأسف از اینکه این مرکز به‌طور غیرمستقیم از عواقب جنگ چهل‌روزه متأثر شده است، خاطرنشان کرد: علی‌رغم وجود چنین موانعی، عملکرد جمعیت ملی ایران در ارائه خدمات توانبخشی، حیرت‌انگیز و تحسین‌برانگیز بوده است.

وی تأکید کرد: اقدامات صورت‌گرفته از سوی هلال‌احمر ایران در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، پدیده‌ای منحصربه‌فرد محسوب می‌شود و این موضوع گویای تلاش خستگی‌ناپذیر و رویکردی استثنایی در ایران برای ارائه خدمات به تمام اقشار جامعه است.

کاستلانوس با اشاره به تنوع خدمات و تخصصی بودن خدمات این مرکز، تصریح کرد: بخش‌هایی نظیر ارتز و پروتز، کفش طبی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، توانبخشی سالمندان، آسیب‌های نخاعی، گفتاردرمانی و نیز کلینیک‌های تخصصی قطع عضو، ناهنجاری‌های ستون فقرات و سکته مغزی، همگی نشان‌دهنده عمق نگاه حرفه‌ای و علمی هلال‌احمر ایران در حوزه توانبخشی است.

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر در پایان تصریح کرد که پس از بازگشت، گزارش کاملی از فعالیت‌های این مرکز و کیفیت خدمات ارائه‌شده را به سطح بین‌المللی منتقل خواهد کرد و بار دیگر از صمیم قلب مراتب تشکر و تبریک خود را به جمعیت هلال‌احمر ایران ابراز داشت.

کاستلانوس هدف از بازدید را کسب اطلاعات بیشتر درباره شرکت صنایع نساجی هلال و دستیابی به درکی روشن‌تر از تأثیر و عملکرد جمعیت‌های ملی در نجات جان انسان‌ها عنوان کرد و گفت: برای شروع و تداوم همکاری‌های بیشتر با جمعیت هلال‌احمر ایران تلاش خواهیم کرد تا زمینه‌های برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با شرکت صنایع نساجی هلال ایران را بررسی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات سبک و باکیفیت در عملیات‌های امدادی افزود: این ویژگی‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارایی اقدامات بشردوستانه ایفا کند.

معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی با ابراز رضایت از ظرفیت‌های موجود در این مجموعه اظهار داشت: امکان همکاری مشترک با این شرکت بسیار قابل توجه است و این مجموعه از نظر ظرفیت و زیرساخت‌ها، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع به منظور دستیابی به نتایج مؤثر در فرایندهای بشردوستانه دارد.

وی همچنین ظرفیت تولید و زمان‌بندی محصولات این شرکت را ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: این توانمندی‌ها در شرایط وقوع حوادث و عملیات‌های امدادی می‌تواند بسیار اثرگذار و کمک‌کننده باشد.

کاستلانوس با تأکید بر ضرورت توسعه این ظرفیت‌ها افزود: فدراسیون بین‌المللی نیز این شرکت را در مسیر توسعه همراهی خواهد کرد چراکه عملکرد شرکت صنایع نساجی هلال ایران مثبت و قابل تقدیر است.