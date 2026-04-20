برمهانی: صداوسیما در جنگ رمضان غافلگیر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، محسن برمهانی معاون سیما با اشاره به تجربه سازمان صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: رسانه ملی در دو سه سال اخیر آرایش جنگی به خود گرفته بود و آمادگی داشت تا در صورت وقوع جنگ، واکنش سریع داشته باشد.

برمهانی عنوان کرد: سازمان صداوسیما در جنگ رمضان غافلگیر نشد و با وجودی که مجموعه مدیریتی سازمان در جام جم تخلیه شد؛ اما بلافاصله توانست کارها و وظایف محوله را به‌درستی و با سرعت انجام دهد و در زمینه پیام‌رسانی به مردم موفق باشد.

وی در تشریح عملکرد صداوسیما در جنگ رمضان تصریح کرد: سازمان در مرحله نخست تلاش کرد تا روایت اول را در دست بگیرد و اطلاعات را در اولین فرصت در اختیار مردم قرار دهد. همچنین کوشید تا با پخش برنامه‌های مناسب، آرامش را به مردم و جامعه بازگرداند.

معاون سیما ادامه داد: رسانه ملی از زمان شروع جنگ رمضان علاوه بر خبررسانی، تحلیل اطلاعات را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده تا واقعیت‌ها و حقایق را با مردم در میان بگذارد.

برمهانی در پایان گفت: به‌طور قطع، عملکرد سازمان صداوسیما در شرایط عادی بهتر از زمان حال خواهد بود؛ اما عملکرد همکاران سازمان به‌ویژه در بخش خبر، بسیار بزرگ و ارزشمند است و دعا کنید تا بتوانیم این مسیر را در نبرد سخت فعلی با موفقیت پشت سر بگذاریم.