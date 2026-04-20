  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

برمهانی: صداوسیما در جنگ رمضان غافلگیر نشد

معاون سیما در سخنانی بیان کرد که سازمان صداوسیما در جنگ رمضان غافلگیر نشد و توانست کارها و وظایف محوله را با سرعت انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، محسن برمهانی معاون سیما با اشاره به تجربه سازمان صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: رسانه ملی در دو سه سال اخیر آرایش جنگی به خود گرفته بود و آمادگی داشت تا در صورت وقوع جنگ، واکنش سریع داشته باشد.

برمهانی عنوان کرد: سازمان صداوسیما در جنگ رمضان غافلگیر نشد و با وجودی که مجموعه مدیریتی سازمان در جام جم تخلیه شد؛ اما بلافاصله توانست کارها و وظایف محوله را به‌درستی و با سرعت انجام دهد و در زمینه پیام‌رسانی به مردم موفق باشد.

وی در تشریح عملکرد صداوسیما در جنگ رمضان تصریح کرد: سازمان در مرحله نخست تلاش کرد تا روایت اول را در دست بگیرد و اطلاعات را در اولین فرصت در اختیار مردم قرار دهد. همچنین کوشید تا با پخش برنامه‌های مناسب، آرامش را به مردم و جامعه بازگرداند.

معاون سیما ادامه داد: رسانه ملی از زمان شروع جنگ رمضان علاوه بر خبررسانی، تحلیل اطلاعات را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده تا واقعیت‌ها و حقایق را با مردم در میان بگذارد.

برمهانی در پایان گفت: به‌طور قطع، عملکرد سازمان صداوسیما در شرایط عادی بهتر از زمان حال خواهد بود؛ اما عملکرد همکاران سازمان به‌ویژه در بخش خبر، بسیار بزرگ و ارزشمند است و دعا کنید تا بتوانیم این مسیر را در نبرد سخت فعلی با موفقیت پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 6806265
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها