به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مجموع منابع بودجه عمومی در بخش تملک داراییهای سرمایهای ابلاغشده به استان در سال گذشته، بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: تخصیص تجمعی اعتبارات در سال گذشته حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال بوده است که معادل ۶۳ درصد از کل اعتبارات ابلاغی محسوب میشود.
شفیعی تصریح کرد: در سال جاری، تعهد درآمدی استان مرکزی ۷۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی است و تحقق آن نیازمند توجه جدی به افزایش درآمدهاست.
وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات بودجه سال گذشته این اعتبارات از منابع مختلفی تأمین شده که مهمترین آنها شامل بودجه سرمایهای استانی، سهم ۲ درصد نفت ویژه مناطق محروم، اعتبارات ۲۷ درصد ارزش افزوده، اعتبارات انتقالی از ملی به استانی، منابع مربوط به پاسخ به حوادث و بحرانها، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و حقوق دولتی معادن است.
شفیعی با اشاره به تنوع بیش از ۱۲ تا ۱۳ منبع تأمین اعتبار تاکید کرد: رقم مذکور مجموع منابع پیشبینیشده برای استان است اما نکته مهم میزان نقدینگی تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی افزود: با پیگیریهای مستمر در استان و مذاکرات انجامشده با کارگزار بخش خصوصی، ۲۰ هزار میلیارد ریال از مجموع تخصیص ۲۹ میلیارد ریال سال گذشته از محل اوراق مرابحه تأمین شده است.
وی تصریح کرد: در این فرآیند، بخش خصوصی با استفاده از سازوکار قانونی اوراق، منابع لازم را در اختیار دولت قرار داد و در سررسید مقرر، اصل و سود آن را از دولت دریافت خواهد کرد.
شفیعی گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع نقدی دولت در سال ۱۴۰۳، اوراق مرابحه به بزرگترین منبع تأمین نقدینگی بودجه تملک داراییهای سرمایهای استان تبدیل شد و از این مسیر امکان تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال به پروژهها و دستگاههای اجرایی فراهم گردید.
وی افزود: از مجموع ۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبارات ابلاغی، حدود ۹ هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه استانی منظور شده بود که ۶۵۰۰ میلیارد ریال آن معادل ۷۴ درصد تخصیص یافت.
شفیعی با اشاره به اینکه استان مرکزی ۲۹ پروژه ملی دارای ردیف مستقل در قانون بودجه دارد گفت: پروژههای ملی تخصیصهای جداگانه دارند و در برخی از آنها تخصیص ۱۰۰ درصدی محقق شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بیان کرد: پروژه تالار مرکزی اراک که در مرحله نهایی تکمیل قرار دارد، در سال گذشته تمامی اعتبارات مصوب خود را دریافت کرده است.
وی ادامه داد: همچنین پروژه انتقال آب از سد کوچری به ساوه نیز از جمله طرحهایی بوده و تقریباً صد درصد تخصیص داشته است.
شفیعی افزود: در پروژههای اولویتدار استان با پیگیریهای جدی، وضعیت تخصیصها کاملاً قابل قبول بوده و برخی طرحها نیز به آستانه بهرهبرداری رسیدهاند.
وی تصریح کرد: بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک که پس از بهرهبرداری، همچنان بخشهایی برای تکمیل دارد، منابع جدیدی برای رفع نیازهای باقیمانده این بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی اراک تخصیص خواهد یافت تا تمامی بخشها قابل استفاده شود.
شفیعی ادامه داد: در استان مرکزی پروژه متوقفشدهای به معنای واقعی وجود ندارد، ممکن است برخی طرحها به دلیل مشکلات فنی یا محدودیت اعتبارات با کندی پیش بروند اما پروژهای که به دلیل نبود کامل بودجه کاملاً متوقف شده باشد وجود ندارد.
وی گفت: با آغاز سال ۱۴۰۵، بهروزرسانی وضعیت پروژههای تکمیلشده و نیمهتمام در دستور کار قرار دارد و گزارش تفصیلی آن در موعد مقرر ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی افزود: عوارض ارزش افزوده مستقیماً به حساب دهیاریها و شهرداریها واریز میشود که در سال گذشته، این منابع در استان مرکزی به بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسید.
وی گفت: اعتبارات هزینهای بودجه استان از حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که بخش عمده این افزایش به دلیل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی و هزینههای اجتنابناپذیر مانند آب، برق و نگهداری است و قدرت مانور چندانی در این بخش وجود ندارد.
تورم استان مرکزی در سال گذشته به ۵۷.۸ درصد رسید
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: نرخ تورم این استان در سال گذشته به ۵۷.۸ درصد رسیده است.
وی افزود: آمارهای جمعآوریشده در دو حوزه خوراکی و غیرخوراکی نشان میدهد تورم در بخش خوراکی و دخانیات بهطور محسوسی بالاتر بوده و به ۷۲.۵ درصد رسیده است.
شفیعی تصریح کرد: تورم در بخش غیرخوراکی شامل اجاره مسکن و خدماتی مانند خدمات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات نیز افزایش داشته، اما سطح آن پایینتر از بخش خوراکی است و به ۴۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دادههای موجود مربوط به ماههای گذشته است و برای ارائه آخرین وضعیت، نیاز به بررسی و استخراج اطلاعات جدید از سامانههای آماری وجود دارد.
وی تاکید کرد: در برخی حوزهها از جمله خوراکیها، استان مرکزی در زمره استانهای با تورم بالا قرار دارد، هرچند در بخش مسکن جزو استانهای اول نیست.
