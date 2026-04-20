به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه اینوستینگ، قیمت بیت‌کوین در معاملات روز دوشنبه به زیر سطح ۷۵ هزار دلار سقوط کرد و بخشی از رشدهای اخیر خود را از دست داد. علت این افت، کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و نزدیک شدن زمان مذاکرات آتش‌بس اعلام شده است.

بزرگ‌ترین رمزارز جهان در آخرین معاملات با کاهش ۰.۷ درصدی به ۷۴ هزار و ۷۵۶ دلار رسید. بیت‌کوین هفته گذشته برای مدتی کوتاه تا بیش از ۷۸ هزار دلار نیز صعود کرده بود، اما امیدها به پیشرفت مذاکرات و بهبود شرایط حمل‌ونقل دریایی رشد موقتی قیمت‌ها را رقم زده بود.

با این حال تحولات اخیر، از جمله توقیف یک کشتی تجاری ایرانی و برخی اظهارات رسمی درباره احتمال تغییر در روند مذاکرات، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داد و نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها افزایش یافت.

در همین زمان، بسته ماندن تنگه هرمز ـ که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت جهان است ـ نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی را بیشتر کرده و رشد قابل‌توجه قیمت نفت را در پی داشته است. این شرایط موج «گریز از ریسک» را در بازارهای جهانی تشدید کرده و قراردادهای آتی بورس آمریکا نیز در معاملات آسیایی کاهش یافته‌اند.

در چنین فضایی، رمزارزها که معمولاً همسو با دارایی‌های پرریسک نوسان می‌کنند، تحت فشار قرار گرفته‌اند و بخشی از سرمایه‌ها به سوی دارایی‌های امن‌تر حرکت کرده است. تحلیلگران معتقدند نوسانات بازار رمزارزها در کوتاه‌مدت ادامه‌دار خواهد بود و قیمت‌ها تحت تأثیر تحولات سیاسی و تغییرات بازار انرژی باقی می‌ماند.

هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌ها حاکی از آن است که پلتفرم «پلی‌مارکت» در حال مذاکره برای جذب حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه با ارزش‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری است. این پلتفرم فعال در حوزه بازارهای پیش‌بینی طی ماه‌های گذشته با رشد توجه کاربران و افزایش حجم معاملات روبه‌رو شده است.

در بازار آلت‌کوین‌ها نیز روندی نزولی مشاهده شد؛ اتریوم با ۱.۳ درصد کاهش به ۲٬۲۸۵ دلار رسید، ریپل ۰.۴ درصد افت کرد و سولانا اندکی کاهش یافت. کاردانو و پالیگان تقریباً بدون تغییر معامله شدند و دوج‌کوین نیز روندی خنثی را تجربه کرد.