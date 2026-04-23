سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان، آذربایجان غربی با جذب کامل سهمیه صادراتی در سال گذشته و اختصاص سهمیه قابل توجه ۵۰ هزار دلاری برای هر کارت بازرگانی فعال در شهریور ماه، گامی بلند در توسعه تجارت مرزی برداشته است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب تجارت مرزی استان اظهار کرد: برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از سهمیه‌های واردات و صادرات بلااستفاده می‌ماند، امسال شاهد جذب کامل سهمیه صادراتی و افزایش چشمگیر سهمیه واردات بودیم.

خیرخواه افزود: ۵۰ هزار دلار سهمیه واردات برای هر کارت پیله‌وری فعال تخصیص یافته است که از شهریور ماه امسال اجرایی می شود.

مدیر کل صمت آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به وجود ۳ هزار و ۲۱۳ کارت پیله وری فعال، این اقدام گامی بزرگ در جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی و تسهیل ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی خواهد بود.

خیرخواه اضافه کرد: همچنین، مبلغ ۲۰ میلیون دلار نیز به عنوان سهمیه اضطراری برای واردات ماشین‌ آلات خط تولید و مواد اولیه در نظر گرفته شده است.