به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد: ما می‌خواهیم آتش‌بس ادامه یابد و با عقب‌نشینی اسرائیل همراه باشد.

وی افزود: ما خط زرد اعلام شده از سوی اسرائیل را با مقاومت درهم می شکنیم.

نماینده وابسته به فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان تصریح کرد: احدی نه درلبنان و نه خارج از آن نمی تواند حزب الله را خلع سلاح کند.

فضل الله تاکید کرد: به نفع رئیس جمهور لبنان است که از روند مذاکره مستقیم با اسرائیل خارج شود.

این در حالی است که کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی از دیدار میان سفیر اسرائیل با سفیر لبنان در آمریکا در روز پنجشنبه آتی خبر داد.