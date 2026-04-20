محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت روز ملی نان و گندم، با اشاره به اهمیت گندم در سبد غذایی، اظهار کرد: امسال ۴۰۶ هزار هکتار معادل ۳۰۰ هزار و ۶۹۳ هکتار گندم دیم و ۱۰۵ هزار و ۳۰۷ هکتار گندم آبی در استان زیر کشت رفته است که پیش‌بینی می‌شود تولید گندم به بیش از ۸۰۰ هزار تن برسد.

وی با تأکید بر پایداری روند تولید و توزیع نان، میزان مصرف روزانه آرد در استان را به طور میانیگن یک‌ هزار و ۲۰۰ تن عنوان کرد.

اصفری ادامه داد: در فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۸۲۲ واحد نانوایی مجهز به موتور برق، ۵۲۰ واحد دوگانه‌سوز با سوخت گازوییل و ۴۰۴ واحد دوگانه سوز با گاز مایع فعال بودند که آمادگی شبکه نانوایی را برای تداوم تولید در شرایط احتمالی قطعی برق یا گاز نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اطمینان از تأمین پایدار آرد استان، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه نگرانی در خصوص کمبود آرد در سطح استان وجود ندارد.

وی همچنین از رایزنی برای پرداخت وام‌های کم‌بهره به نانوایان جهت خرید موتور برق خبر داد و تصریح کرد: در ارومیه، تمامی واحدهای نانوایی به‌صورت دوشیفته و ۳۰ واحد به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و سهمیه آرد آن‌ها افزایش یافته است.

اصغری با بیان اینکه در حال حاضر، هیچ کمبودی در زمینه آرد و نان در استان وجود ندارد، خاطر نشان کرد : در مجموع، ۱۵۰۰ تن آرد ترمیمی برای کل استان تخصیص یافته و نانوایان سیار نیز در کلیه شهرستان‌ها فعال هستند.