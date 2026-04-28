ثبات بازار کالاهای اساسی در آذربایجان ‌غربی؛ واردات ۷۰ هزار راس دام

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید میدانی از فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عمده توزیع کالا در شهرستان ارومیه ، اظهار کرد: رصد مستمر وضعیت بازار و نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی بهصورت روزانه در حال انجام است و بررسی ها نشان میدهد در تأمین و عرضه اقلام ضروری مردم هیچ کمبودی وجود ندارد.
وی با اشاره به ثبات بازار کالاهای اساسی در ماههای اخیر گفت: با وجود شرایط جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی، با تمهیدات اتخاذ شده هیچگونه خللی در تأمین کالاهای اساسی مردم استان ایجاد نشده و بازار از ثبات و پایداری مطلوبی برخوردار است.
اصغری با اشاره به برنامههای تنظیم بازار کالاهای اساسی در استان افزود: در راستای مدیریت قیمتها و تقویت عرضه در بازار، واردات ۷۰ هزار رأس دام زنده سبک و سنگین در کنار تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است که نقش مؤثری در تعدیل قیمت گوشت قرمز خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین با اشاره به تداوم واردات نهادههای دامی و طیور گفت: ذخایر استراتژیک استان در وضعیت مناسبی قرار دارد بهطوریکه در اقلامی مانند برنج و روغن بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته ذخیرهسازی انجام شده است.
اصغری با اشاره به اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار گوشت مرغ بیان کرد: در حال حاضر روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ منجمد در سطح بازار استان توزیع میشود و با توجه به افزایش تولید، پیشبینی میشود قیمت گوشت مرغ در روزهای آینده روند کاهشی داشته باشد.
وی از شهروندان خواست از خرید هیجانی خودداری کنند و ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای تولیدی استان، زیرساختهای مناسب نگهداری و استمرار روند واردات، هیچ نگرانی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و تمهیدات لازم برای حفظ ثبات بازار اتخاذ شده است.
