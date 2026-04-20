به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور موفق شد حمله تلافی‌ جویانه‌ ای را علیه تأسیسات نظامی صنعتی اوکراین انجام دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه حمله تلافی‌ جویانه‌ای را علیه تأسیسات صنایع دفاعی اوکراین و همچنین زیرساخت‌ های حمل و نقل و فرودگاهی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین انجام داده اند.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه همچنین خبر داد که سامانه‌ های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۱۲ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستاراخان، کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و سرنگون کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.