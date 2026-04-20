تاکید فرماندار گچساران بر حل مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی عصر دوشنبه در اولین نشست شورای اداری شهرستان، بر ضرورت خدمت‌رسانی مستمر و بدون تأخیر به مردم تأکید کرد و افزود: مردم ایران با تمام دنیا متفاوت هستند و در ایام سال جدید و جنگ تحمیلی رمضان پایبندی خود به‌نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی از مشارکت فعال مردم در عرصه‌های مختلف، ازجمله خدمت به همنوعان در بحران‌ها و رعایت نظم و قانون، قدردانی کرد و افزود: ما دیگر نمی‌توانیم مردم را ناشناخته بدانیم؛ آن‌ها محقق خدمت‌اند و وظیفه ما خدمت به آن‌هاست.

فرماندار گچساران با اشاره به فداکاری‌های نیروهای مسلح و شهدای ایران، از آنان به‌عنوان ستون اقتدار و امنیت کشور یادکرد و اظهار داشت: شهدا و نیروهای مسلح مردانه پای آرمان‌ها و مردم ایستادند و افتخارات بزرگی برای کشور خلق کردند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، جمعی از سرداران و مسئولان به درجه شهادت نائل شدند و اگرچه حقشان نیز شهادت بود، اما برجسته‌ترین آن‌ها، رهبر شهیدمان، امام خامنه‌ای عزیز بودند. ایشان نخستین فردی بودند که جان خود را فدای ایران و ملت کردند و این فداکاری بزرگ، آموزه‌ای از مکتب سیدالشهدا علیه‌السلام در مسیر آزادی، آزادگی و استقلال است.

مقیمی تأکید کرد که دشمنان جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای جنایت، تعرض و حمله به کشورمان قائل نبوده‌اند، اما دولت، ملت و نیروهای مسح کشور با شجاعت پاسخ دادند و دست برتر را در عرصه جهانی به دست آوردند.

فرماندار گچساران در ادامه سخنان خود، پیروزی‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی در جنگ رمضان نیز ایران را در سطح بین‌المللی برجسته کرد و اظهار داشت: اکنون جمهوری اسلامی جزو سه یا چهار قدرت برتر دنیا است اگرچه تأمین امنیت مردم و حفظ ثبات کشور، بدون همت و فداکاری نیروهای توانمند داخلی و مردم محقق نمی‌شود.

وی بابیان اینکه مسئولان باید وظایف خود را بدون تأخیر انجام دهند، تأکید کرد که حل مشکلات مردم باید با رعایت قوانین و احترام به حقوق شهروندان انجام شود.

هشدار درباره مصرف برق و آغاز پیک تابستانی

رئیس شرکت توزیع برق گچساران با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق در ایام اخیر گفت: صنعت برق با وجود بیش از ۱۸۰۰ حادثه، پایداری شبکه را در کوتاه‌ترین زمان حفظ کرد.

علی روانگرد با هشدار نسبت به افزایش مصرف از نیمه اردیبهشت افزود: ادارات موظف به رعایت الگوی مصرف هستند و در صورت تخطی، برق آن‌ها به‌صورت خودکار قطع خواهد شد.

هشدار منابع طبیعی درباره خطر آتش‌سوزی مراتع

رئیس اداره منابع طبیعی گچساران با اشاره به رشد قابل توجه پوشش گیاهی پس از بارندگی‌ها، نسبت به خطر آتش‌سوزی در مناطق گرمسیری هشدار داد و خواستار آمادگی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران شد.

علی پور افزود:جهت پیشگیری از آتش سوزی و آمادگی دستگاهای خدمات رسان باید دستگاههای دمنده زیادی در اختیار ستاد بحران قرار بگیرد.