آتش سوزی انبار چوب حوالی بیمارستان ساری مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مدیریت بحران استانداری مازندران، شامگاه یکشنبه حادثه آتش‌سوزی در یک انبار ذخیره چوب‌آلات واقع در مجاورت بیمارستان شهید زارع شهرستان ساری رخ داد و با اطلاع از وقوع حادثه، واحدهای عملیاتی بلافاصله جهت مهار حریق به محل اعزام شدند.

نیروهای آتش نشانی شهرداری ساری،با اتخاذ پروتکل‌های ایمنی و سرعت عمل بالا، موفق شدند از گسترش شعله‌های آتش به فضای اطراف که پوشیده از درختان جنگلی و محوطه بیمارستان جلوگیری کرده و حریق را به‌طور کامل اطفاء کنند.

در حال حاضر وضعیت در محل حادثه کاملاً پایدار و تحت کنترل است و اقدامات لازم برای بررسی علت وقوع حادثه و میزان خسارات وارده در حال انجام است.