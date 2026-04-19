محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آتشسوزی رخ داده در یکی از کارخانههای شهرک صنعتی گنبد اظهار کرد: پس از اعلام آتشسوزی کارخانه گنبد بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی و دستگاههای بحران در محل کارخانه حضور پیدا کردند و عملیات اطفای حریق انجام شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: این حادثه هیچ مصدومی نداشت و برآورد خسارتها هنوز ممکن نیست و گفت: برای برآورد خسارتها باید پس از اطفای کامل حریق، وضعیت کارخانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
