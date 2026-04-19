به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: حریق ساعت ۱۴:۳۰ در شرکت بانیا (تولیدکننده یونولیت) واقع در کیلومتر پنج محور گنبدکاووس به اینچه برون رخ داده است.
مدیرعامل هلال احمر گلستان با اشاره به حضور به موقع تیمهای امدادی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش از مدیریت بحران شهرستان گنبد، بلافاصله ۶ تیم عملیاتی متشکل از ۱۵ نفر نجاتگر از پایگاههای مرکزی گنبدکاووس، اینچهبرون و سارجهکر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این عملیات، ۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی کمکدار سبک، یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه موتورلانس به کارگیری شده است.
سلیمی تأکید کرد: الحمدلله این حادثه تا این لحظه هیچ مصدومی نداشته و تیمهای هلال احمر در کنار آتشنشانی، اورژانس، مدیریت بحران، انتظامی، سپاه و سایر دستگاههای عامل در موقعیت حادثه مستقر هستند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: عملیات امدادی و پشتیبانی تا مهار کامل آتشسوزی و عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.
