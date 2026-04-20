کرملین از رویکرد اروپا در قبال روسیه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه همچنان یک بازیگر کلیدی در بازارهای انرژی است که در حال حاضر دوران سختی را تجربه می‌کنند. نادیده گرفتن منابع انرژی روسیه در بازارهای جهانی غیرممکن است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه سپس اضافه کرد: مسکو معتقد است که هرگونه اختلاف و ناهماهنگی در منافع متقابل با اروپا باید پشت میز مذاکره حل‌ و فصل شود. روسیه هرگز از گفتگو با اروپا امتناع نکرده و همواره برای گفتگو آمادگی داشته است، اما رویکرد متقابلی از سوی بروکسل وجود نداشته است.