نماینده پارلمان اروپا از سیاست بروکسل در قبال روسیه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک نماینده پارلمان اروپا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: درگیری ها در اوکراین ناگزیر با واگذاری امتیازات ارضی از سوی کی‌ یف (به کشور روسیه) پایان می‌ یابد.

بر اساس اعلام این رسانه، تیری ماریانی، نماینده پارلمان اروپا در این ارتباط اعلام کرد: درگیری ها در اوکراین ناگزیر با واگذاری بخشی از سرزمین‌ ها از سوی کی‌ یف پایان خواهد یافت؛ ادامه این جنگ نه نشانه شجاعت، بلکه نشانه ترس است.

تیری ماریانی، سپس در ادامه همچنین نمایندگان پارلمان اروپا و نخبگان اتحادیه اروپا را به‌ دلیل تلاش برای ادامه این درگیری، در حالی که خود حاضر به جنگیدن نیستند، مورد انتقاد قرار داد و خواستار تغییر رویه بروکسل در این باره شد.