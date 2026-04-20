به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو تلویزیون لیتوانی، «روبرت فیتسو» نخست‌وزیر اسلواکی کشورهای بالتیک را به‌دلیل منع عبور هوایی برای سفر به مسکو مورد انتقاد قرار داد.

وی اعلام کرد که کشورهای لیتوانی و لتونی اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای سفر برنامه‌ریزی‌شده او به مسکو در ماه مه و به مناسبت مراسم «روز پیروزی» نخواهند داد.

نخست وزیر اسلواکی گفت: لیتوانی و لتونی از پیش اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد در مسیر مسکو از آسمان آنها عبور کنیم.

فیتسو این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد و پرسید چرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید عبور هوایی نخست‌وزیر یک کشور دیگر عضو این اتحادیه را ممنوع کنند.

نخست وزیر اسلواکی افزود: قطعا مسیر دیگری پیدا خواهم کرد؛ همان‌طور که سال گذشته، زمانی که استونی مانع ما شد، این کار را انجام دادم.

فیتسو سال گذشته نیز با وجود درخواست مقام‌های اروپایی، از جمله «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تحریم این مراسم، در رویدادهای روز پیروزی در مسکو شرکت کرده بود.