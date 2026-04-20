  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

عرضه روغن خوراکی موردنیاز در بازار بروجرد

بروجرد - مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از عرضه روغن خوراکی موردنیاز در بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله نباتی در جریان بازدید از واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی سطح شهر بروجرد، اظهار داشت: تیم گشت تنظیم بازار با همراهی همکاران حراست باهدف حفظ آرامش بازار و پایش وضعیت روغن، از ۱۱ واحد صنفی شامل عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت بازدید کردند.

وی گفت: تمامی بررسی‌ها بر پایه داده‌های سامانه جامع تجارت انجام شد و خوشبختانه در بازدید امروز کمبود روغن مشاهده نشد، اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق واحدها ثبت تراکنش‌های منظم داشتند و وضعیت تأمین و عرضه روغن در سطح شهر باثبات و قابل‌اطمینان ارزیابی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، افزود: بر اساس نتایج این گشت، جریان توزیع روغن در بروجرد روان بوده و نظارت‌ها همچنان باهدف صیانت از آرامش بازار ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6806541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها