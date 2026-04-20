عرضه روغن خوراکی موردنیاز در بازار بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله نباتی در جریان بازدید از واحدهای عمدهفروشی و خردهفروشی سطح شهر بروجرد، اظهار داشت: تیم گشت تنظیم بازار با همراهی همکاران حراست باهدف حفظ آرامش بازار و پایش وضعیت روغن، از ۱۱ واحد صنفی شامل عمدهفروشیها و خردهفروشیهای ثبتشده در سامانه جامع تجارت بازدید کردند.
وی گفت: تمامی بررسیها بر پایه دادههای سامانه جامع تجارت انجام شد و خوشبختانه در بازدید امروز کمبود روغن مشاهده نشد، اکثریتقریببهاتفاق واحدها ثبت تراکنشهای منظم داشتند و وضعیت تأمین و عرضه روغن در سطح شهر باثبات و قابلاطمینان ارزیابی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، افزود: بر اساس نتایج این گشت، جریان توزیع روغن در بروجرد روان بوده و نظارتها همچنان باهدف صیانت از آرامش بازار ادامه خواهد داشت.
