آسیب ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، پیرصالحی، در نشست با فعالان صنعت دارو و مدیران سازمان غذا و دارو، با اشاره به شرایط استثنایی و جنگ تحمیلی در ماه‌های اخیر، از تلاش‌های شبانه‌روزی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی قدردانی کرد و گفت: سال گذشته را با وجود تمامی سختی‌ها در حوزه‌های مختلف، با کمترین مشکلات در تامین دارو و تجهیزات به پایان رساندیم. این در حالی بود که صنعت ما مستقیماً تحت فشار جنگ قرار داشت؛ به‌ طوری که در جریان وقایع اخیر، ۴۴ شرکت دارویی، تجهیزات پزشکی و مراکز پخش دچار آسیب‌های جزئی و کلی شدند.

وی با ادای احترام به شهدای حوزه سلامت، افزود: متاسفانه در این بازه زمانی، ۱۸ تن از همکاران ایثارگر ما در حوزه‌های تامین و توزیع شهید و مجروح شدند (۱۴ شهید و ۴ مجروح) که نشان‌دهنده تعهد والای جامعه داروسازی به سلامت مردم، حتی در زیر آتش دشمن است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه امروز بحث «نقدینگی»، «ارز» و «اصلاح قیمت‌ها» محور اصلی دغدغه‌های صنعت است، تصریح کرد: تیم مدیریتی سازمان غذا و دارو تمام تلاش خود را به کار بسته تا صنعت کمترین آسیب را ببیند. با وجود اینکه در دوران جنگ مدیریت نسبتاً خوبی صورت گرفت و در کالاهای اساسی و حیاتی با کمبود حادی مواجه نشدیم، اما اکنون شرایط نقدینگی و قیمت‌گذاری به مرحله‌ای رسیده که نیازمند تصمیمات فوری و حمایتی است.

وی ادامه داد: ما کاملاً بر محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری واقف هستیم. طی جلسات فشرده‌ای که با وزیر بهداشت و رؤسای کمیسیون‌های مجلس داشتیم، گزارش‌های دقیقی از وضعیت کمبودها و چالش‌های بانکی ارائه شده است. واقعیت این است که در بحث قیمت‌گذاری دست ما بسته است اما با تمام توان در حال رایزنی در سطوح حاکمیتی هستیم تا مانع از توقف تولید شویم.

پیرصالحی در ادامه به فعالیت‌های جهادی کارکنان سازمان غذا و دارو در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در ۴۰ روز گذشته، همکاران من در سازمان غذا و دارو به‌ صورت ۲۴ ساعته و در شرایطی دشوار پای کار بودند تا با جابه‌جایی ذخایر دارویی، مانع از بروز کمبود در نقاط مختلف کشور شوند.

وی با ابراز تاسف از برخی انتقادات غیرمنصفانه اظهار داشت: به رغم این مجاهدت‌ها، شاهد برخی بی‌مهری‌ها هستیم که مدعی‌اند سازمان غذا و دارو فعالیتی نداشته است؛ در حالی که اگر تلاش‌های شبانه‌روزی و مدیریت بحران نبود، امروز با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری در بازار دارو مواجه بودیم. امیدواریم با همکاری صمیمانه با بخش خصوصی و حل معضلات بانکی، سال پیش رو سال ثبات و شکوفایی صنعت دارو باشد.