حاکمیت باید پیگیر مطالبات صنفی پرستاران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در نشست مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های حوزه سلامت در تهران، از عملکرد درخشان جامعه پرستاری قدردانی کرد و گفت: همان‌گونه که نیروهای نظامی حافظ مرزهای جغرافیایی کشور هستند، پرستاران و کارکنان نظام سلامت نیز نقش کلیدی در صیانت از امنیت سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی با تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان پرستاری در مدیریت بحران‌ها، افزود: با همت و تدبیر شما عزیزان، مجموعه نظام سلامت در هر دو جنگ اخیر عملکردی کم‌نظیر از خود نشان داد؛ عملکردی که مورد توجه و تقدیر مقامات عالی کشور و حتی نهادهای خارج از حوزه سلامت قرار گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به آمار خدمات ارائه‌ شده در جنگ اخیر، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مصدوم غیرنظامی در بیمارستان‌های غیرنظامی خدمات درمانی دریافت کردند و با احتساب خدمات مراکز درمانی نیروهای مسلح، این آمار حدود ۴ هزار نفر دیگر نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: این حجم از خدمات در حالی ارائه شد که روند معمول ارائه خدمات در هیچ نقطه‌ای از کشور متوقف نشد و حتی با رشد کیفیت و کمیت همراه بود.

عبادی همچنین با اشاره به پیامدهای مهاجرت جمعیت از مناطق درگیر بحران، به‌ویژه به سمت استان‌های شمالی، گفت: این جابه‌جایی‌ها بار مضاعفی بر دوش برخی استان‌ها گذاشت، اما همکاران ما با تعهد مثال‌زدنی پاسخگوی نیازهای درمانی مردم بودند.

وی با تأکید بر جایگاه معنوی حرفه پرستاری تصریح کرد: خدمات پرستاران قابل ارزش‌گذاری مادی نیست و شأن این حرفه فراتر از مسائل مالی است؛ البته پیگیری مطالبات صنفی پرستاران وظیفه حاکمیت است و نباید اجازه داد این موضوع از جایگاه معنوی این حرفه بکاهد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به همکاری سازنده میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، این همدلی را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه حرفه پرستاری در کشور دانست و با هشدار نسبت به احتمال بروز تهدیدات جدید، بر لزوم حفظ آمادگی کامل نظام سلامت تأکید کرد.

وی همچنین حمایت روانی از کارکنان و خانواده‌های آنان را ضروری دانست و گفت: فشارهای روانی ناشی از بحران باید با برنامه‌های حمایتی و ارتقای تاب‌آوری مدیریت شود.