۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۴

حاکمیت باید پیگیر مطالبات صنفی پرستاران باشد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، پیگیری مطالبات صنفی پرستاران را وظیفه حاکمیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در نشست مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های حوزه سلامت در تهران، از عملکرد درخشان جامعه پرستاری قدردانی کرد و گفت: همان‌گونه که نیروهای نظامی حافظ مرزهای جغرافیایی کشور هستند، پرستاران و کارکنان نظام سلامت نیز نقش کلیدی در صیانت از امنیت سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی با تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان پرستاری در مدیریت بحران‌ها، افزود: با همت و تدبیر شما عزیزان، مجموعه نظام سلامت در هر دو جنگ اخیر عملکردی کم‌نظیر از خود نشان داد؛ عملکردی که مورد توجه و تقدیر مقامات عالی کشور و حتی نهادهای خارج از حوزه سلامت قرار گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به آمار خدمات ارائه‌ شده در جنگ اخیر، اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مصدوم غیرنظامی در بیمارستان‌های غیرنظامی خدمات درمانی دریافت کردند و با احتساب خدمات مراکز درمانی نیروهای مسلح، این آمار حدود ۴ هزار نفر دیگر نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: این حجم از خدمات در حالی ارائه شد که روند معمول ارائه خدمات در هیچ نقطه‌ای از کشور متوقف نشد و حتی با رشد کیفیت و کمیت همراه بود.

عبادی همچنین با اشاره به پیامدهای مهاجرت جمعیت از مناطق درگیر بحران، به‌ویژه به سمت استان‌های شمالی، گفت: این جابه‌جایی‌ها بار مضاعفی بر دوش برخی استان‌ها گذاشت، اما همکاران ما با تعهد مثال‌زدنی پاسخگوی نیازهای درمانی مردم بودند.

وی با تأکید بر جایگاه معنوی حرفه پرستاری تصریح کرد: خدمات پرستاران قابل ارزش‌گذاری مادی نیست و شأن این حرفه فراتر از مسائل مالی است؛ البته پیگیری مطالبات صنفی پرستاران وظیفه حاکمیت است و نباید اجازه داد این موضوع از جایگاه معنوی این حرفه بکاهد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به همکاری سازنده میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، این همدلی را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه حرفه پرستاری در کشور دانست و با هشدار نسبت به احتمال بروز تهدیدات جدید، بر لزوم حفظ آمادگی کامل نظام سلامت تأکید کرد.

وی همچنین حمایت روانی از کارکنان و خانواده‌های آنان را ضروری دانست و گفت: فشارهای روانی ناشی از بحران باید با برنامه‌های حمایتی و ارتقای تاب‌آوری مدیریت شود.

کد مطلب 6806700
حبیب احسنی پور

