به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست با فعالان صنعت دارو به وضعیت قیمت‌گذاری دارو و چالش‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: متوسط افزایش قیمتی که صنعت محاسبه کرده بالاتر از میزان افزایش قیمت‌های اعمال شده، بوده است.

وی در ارتباط با وضعیت واردات دارو، اظهار داشت: طی ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته حمل‌ونقل دریایی برای کشور انجام نشده و تلاش‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها صورت گرفته که منجر به ورود سه محموله هوایی شده است و با این حال مسیر هوایی مجدداً فعال شده و محموله‌ها در حال ورود هستند. همچنین پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل ریلی به نتیجه رسیده و امکان استفاده از این مسیر فراهم شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت مرزهای زمینی نیز گفت: دربرخی مرز ها صف‌های طولانی کامیون‌ها ایجاد شده و با وزارت راه برای خروج شرکت‌های دارویی از این صف‌ها رایزنی شده که قول مذاکره با کشور مقابل نیز داده شده است.

وی در ادامه به وضعیت ارزی کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها، ۳.۲ میلیارد دلار ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی تخصیص یافت، همچنین ارز غیرترجیحی از ۱۵۰۰ به ۱۸۰۰ افزایش یافته اما بیش از این امکان‌پذیر نبوده است.

پیرصالحی گفت: امسال احتمالاً بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس خواهیم داشت که برای مدیریت تامین نیازمند همفکری صنعت هستیم. جلسات هفتگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی درباره اختلاف نرخ ارز برای بیمه‌ها و ارز تجاری در حال برگزاری است و اتاق بازرگانی نیز همکاری‌هایی داشته، هرچند در اجرا با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

وی با اشاره به وضعیت تامین منابع مالی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان تأمین کامل منابع را ندارد اما در صورت تصویب برخی تعهدات، می‌توان آن‌ها را در سال‌های بعد به‌عنوان دیون لحاظ کرد.

پیرصالحی تأکید کرد: باید همه بخش‌ها دست به دست هم دهند، و در صورت ورود به فاز کمبود شدید، زحمات صنعت دارو تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: برخی تمایل دارند در این شرایط به سمت واردات بروند، اما تأکید اصلی بر تقویت تولید داخلی است. در عین حال اعلام شده اگر امکان تأمین وجود دارد سفارش‌ها باید سریع انجام شود تا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی بدون وقفه تأمین شود.