۴ اثر میراث فرهنگی استان بوشهر در جنگ خسارت دید؛ ثبت ۳۴ اثر ناملموس

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: در پی جنگ اخیر و حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی شاهد بروز خسارت هایی در حوزه میراث فرهنگی استان بوشهر بودیم.

وی از ورود آسیب هایی به موزه منطقه‌ای بوشهر بر اثر امواج ناشی از موشک‌ها خبر داد و افزود: شاهد ورود آسیب های جزئی به پایگاه میراث فرهنگی سیراف، زائر خضرخان و عمارت کلاه‌فرنگی هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به وارد شدن آسیب به برخی اسکله‌ها، کشتی‌های تفریحی و ترمینال فرودگاه از آسیب دیدن ۲ کارگاه در محدوده نیروی دریایی ارتش خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری دریایی و ساحلی استان پروژه‌های متعددی در این حوزه در دست اجرا است که می توان به توسعه گردشگری در جزایر خارگو، گورستان لنج‌ها، آکواریوم دریایی و اسکله‌های گردشگری و همچنین هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری در عسلویه، دیلم، امام حسن، آب‌پخش، بوشهر و دلوار اشاره کرد.

ابراهیمی به پرونده ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف اشاره و بیان کرد: پرونده ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف به یونسکو ارسال شده و اقدامات زیرساختی آن در حال انجام است. سال گذشته بیش از ۱۰ برنامه باستان‌شناسی و همایش های علمی برگزار شد.

وی از مرمت موزه شهید رئیسعلی دلواری، پل مشیر دالکی، کاروانسرای مشیر برازجان و کتابخانه مصلحیان خبر داد و گفت: سال گذشته ۳۴ اثر ناملموس استان ثبت ملی شد و مجموع آثار ثبت‌شده بوشهر در فهرست آثار ملی به ۴۵۰ مورد رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر همچنین با اشاره به دستاوردهای بخش صنایع‌دستی اظهار کرد: تاکنون ۱۲۶ اثر در استان مهر اصالت ملی و سه اثر مهر اصالت جهانی دریافت کرده‌اند. همچنین سال گذشته ۲۳۰ نفر در این حوزه آموزش دیدند و ۲۱۹ مجوز صنایع‌دستی نیز صادر شد.