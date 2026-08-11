علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دعوت استاندار بوشهر و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، برای رصد و پایش وضعیت پرونده جهانی بندر سیراف، سفر سه‌روزه‌ای به استان بوشهر و بندر سیراف انجام شده است.

وی افزود: ان‌شاءالله در آینده نزدیک ارزیاب ایکوموس وارد استان بوشهر و بندر سیراف خواهد شد و امیدواریم این فرآیند به خوبی و با موفقیت طی شود تا شاهد ثبت بندر سیراف در اجلاس سال آینده کمیته میراث جهانی باشیم.

مشاور مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه پرونده‌های ثبت جهانی ماهیتی فرابخشی دارند، گفت: مجموعه وزارت میراث فرهنگی در حال انجام اقدامات لازم است و در داخل استان نیز دستگاه‌های مختلف با هدایت استاندار بوشهر در این مسیر همکاری می‌کنند.

ایزدی ادامه داد: این موضوع همچنین با نگاه ویژه و هدایت مستمر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دکتر صالحی‌امیری، دنبال می‌شود و مجموعه دستگاه‌های مرتبط در تلاش هستند شرایط لازم برای ورود ارزیاب و طی موفقیت‌آمیز مراحل ارزیابی را فراهم کنند.

جامعه محلی و حقوق مالکین؛ از دغدغه‌های اصلی پرونده سیراف

وی با اشاره به اهمیت توجه به جامعه محلی در فرآیند ثبت جهانی سیراف تصریح کرد: موضوع جامعه محلی، توسعه پایدار، نگاه به تولید ثروت، ایجاد اشتغال و انتفاع مردم از ظرفیت‌های ثبت جهانی، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: به‌ویژه در خصوص حقوق مالکانه ذی‌نفعان و مالکین اراضی واقع در عرصه تاریخی بندر سیراف، دغدغه‌هایی وجود دارد که یکی از مسائل اصلی وزارتخانه و به تبع آن مدیریت ارشد استان است.

ایزدی تأکید کرد: امیدواریم در یک فضای تعاملی میان دستگاه‌های مختلف بتوانیم این مسائل را حل‌وفصل کنیم، شرایط را برای حضور ارزیاب ایکوموس فراهم سازیم و مسیر نهایی شدن پرونده جهانی سیراف را با موفقیت طی کنیم.

سیراف؛ ظرفیت تمدنی بوشهر برای حضور پررنگ‌تر در عرصه جهانی

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی سیراف گفت: امیدواریم همان‌طور که در ابتدای سخنانم عرض کردم، شاهد باشیم سیراف به عنوان سی‌ویکمین پرونده جمهوری اسلامی ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد.

مشاور مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: ثبت جهانی بندر سیراف می‌تواند نام این بندر تاریخی، استان بوشهر و کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در عرصه‌های بین‌المللی مطرح کند و موجب اعتلای نام ایران در حوزه میراث فرهنگی و تمدنی شود.

ایزدی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی وزارت میراث فرهنگی، استانداری بوشهر، دستگاه‌های اجرایی، جامعه محلی و همه ذی‌نفعان، شرایط لازم برای عبور موفقیت‌آمیز از مرحله ارزیابی فراهم شود و سیراف، این بندر تاریخی و تمدن‌ساز، به جمع میراث جهانی یونسکو بپیوندد.