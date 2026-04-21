به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبداللهی عبداللهی صبح سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان نشست ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و سال نو، بر اهمیت هم‌افزایی میان دو نهاد برای احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه ما اجرای عدالت است و برای تحقق آن باید از آموزش‌های حقوقی بهره‌مند باشیم.

وی همچنین به اهمیت نظارت بر همکاران در دستگاه قضائی و کانون وکلا اشاره کرد و افزود: برای حفظ آبرو و اعتبار، باید از خطاهای فاحش جلوگیری کرده و در صورت لزوم با قانون برخورد کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان، به موضوع دادرسی افتراقی در جرایم امنیتی اشاره کرد و تأکید نمود که حفاظت از امنیت مردم و دفاع از حقوق آنان در مجامع بین‌المللی، وظیفه مهمی است.

در این نشست، علیرضا مومنی، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی نیز گزارشی از عملکرد هیئت مدیره ارائه و از همکاری‌های سازنده با دادگستری استان قدردانی کرد.