  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۱

هم‌افزایی قوه قضائیه و کانون وکلا برای تحقق عدالت در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بر لزوم همکاری بیشتر میان قوه قضائیه و کانون وکلا برای تحقق عدالت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبداللهی عبداللهی صبح سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان نشست ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و سال نو، بر اهمیت هم‌افزایی میان دو نهاد برای احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هدف مشترک همه ما اجرای عدالت است و برای تحقق آن باید از آموزش‌های حقوقی بهره‌مند باشیم.

وی همچنین به اهمیت نظارت بر همکاران در دستگاه قضائی و کانون وکلا اشاره کرد و افزود: برای حفظ آبرو و اعتبار، باید از خطاهای فاحش جلوگیری کرده و در صورت لزوم با قانون برخورد کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان، به موضوع دادرسی افتراقی در جرایم امنیتی اشاره کرد و تأکید نمود که حفاظت از امنیت مردم و دفاع از حقوق آنان در مجامع بین‌المللی، وظیفه مهمی است.

در این نشست، علیرضا مومنی، رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی نیز گزارشی از عملکرد هیئت مدیره ارائه و از همکاری‌های سازنده با دادگستری استان قدردانی کرد.

کد مطلب 6806782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها