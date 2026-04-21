به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با تسلیت ایام و محکومیت تجاوز اخیر دشمنان به میهن اسلامی و تجلیل از جان‌فشانی‌های نیروهای مسلح در پاسداری از حریم ایران مقتدر، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان پیشران آموزش‌های مبتنی بر فناوری، با تکیه بر زیرساخت‌های پایدار خود، اجازه هیچ‌گونه وقفه در مسیر رشد علمی دانشجویان را نداد.

وی با اشاره به آمار خیره‌کننده حضور دانشجویان در نخستین هفته پس از بازگشایی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و همت جهادی اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری، ۲۳ هزار و ۸۹۳ کلاس درسی به صورت برخط در بسترهای بومی دانشگاه برگزار شد که با استقبال کم‌نظیر جامعه دانشگاهی همراه بود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: ثبت حضور ۸۰۶ هزار و ۹۷۰ دانشجو در این کلاس‌ها، نشان‌دهنده اعتماد خانواده بزرگ پیام نور به نظام آموزشی و نمایانگر شکست اهداف بدخواهان در متوقف کردن چرخه آموزش و امید در کشور است.

وی تجربه ارزشمند این دانشگاه در آموزش‌های ترکیبی و از راه دور را یک مزیت استراتژیک دانست و تاکید کرد: برخورداری از شبکه‌ گسترده و پایدار فناوری، این امکان را فراهم آورده است که در شرایط خاص نیز خدمات آموزشی با کیفیت مطلوب و بدون مرز در اقصی‌نقاط کشور تداوم یابد.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی شبکه مدیریتی و اجرایی استان‌ها در راهبری این مانور بزرگ علمی، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما همواره تسهیل دسترسی به آموزش عالی و ارتقای کیفیت در سایه امنیت و خودباوری ملی است.