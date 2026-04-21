محمدرضا محسنیثانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بدعهدی و زیادهخواهیهای مکرر آمریکا در مذاکرات، اظهار کرد: در شرایط فعلی که آمریکا با اقداماتی مانند محاصره دریایی و حمله به کشتیهای تجاری ما عملاً آتشبس را نقض کرده و به تجاوز دست زده، طبیعی است که هرگونه مذاکره دیگر جایگاه و پایگاهی ندارد؛ بهویژه اینکه ما این آموزه و درس را از رهبر شهید خود آموختهایم که ایشان فرمودند در زمانی که دشمن در حال تهدید ماست، هرگونه مذاکرهای مردود و محکوم است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی مذاکره قابل قبول نیست، گفت: همانطور که مجموعه حاکمیتی نظام و تیم مذاکرهکننده ما در دور اول مذاکرات به این نتیجه رسیدند که طرف آمریکایی زیادهخواه است، با توجه به وضعیت فعلی، تجاوزات اخیر و سابقهای که از آمریکا در مذاکرات قبلی داریم، انشاءالله مذاکره بعدی منتفی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس تجربیات گذشته و شناختی که از روحیه و رویه آمریکا داریم، این کشور با استفاده از شگرد تبلیغاتی مذاکره، طبیعتاً اهداف دیگری را دنبال میکند و قصد دارد آنچه را که در مذاکرات پیشین، از جمله برجام، نتوانسته به دست آورد، این بار پیگیری کند.
محسنیثانی تصریح کرد: به نظر میرسد آمریکا با مذاکره بهدنبال آن است که از اقدامات نابخردانه و تجاوزگرانه اخیر خود، دستاوردی برای مصرف داخلی، از جمله در انتخابات کنگره و همچنین برای کاهش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و انزوای بینالمللیاش کسب کند.
وی تاکید کرد: در واقع، هدف مقامات این کشور این است که از این وضعیت بهعنوان یک برگ برنده استفاده کنند تا از شرایطی که خود ایجاد کردهاند خارج شوند؛ البته امیدواریم به این هدف نرسند.
