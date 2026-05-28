۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: دشمن عملاً ثابت کرد اهل میز مذاکره نیست

تهران- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دشمن ثابت کرد اهل مذاکره نیست؛ عملاً نه آتش‌بسی داریم و نه از تعهدات آمریکا اطمینانی.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ثانی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تعهدات طرف مقابل در مذاکرات، اظهار داشت: عملاً نه آتش‌بسی برقرار است و نه توانسته‌ایم نسبت به آنچه در تعهدات آمریکا بود، اطمینان حاصل کنیم.

وی افزود: بیش از این گمان می‌کنم که آن همه عنایت، صبر و تحملی که رزمندگان و مجموعه حاکمیت از خود نشان داده‌اند، دیگر برای مردم قابل تحمل نباشد.

محسنی‌ثانی تأکید کرد: دشمن با اقدامات اخیر خود، هرچند پاسخ قوت و قدرتمندی دریافت کرد، اما عملاً نشان داد که به هیچ وجه اهل مذاکره نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: طبیعتاً این رویکرد دشمن، محاسبات را برای ادامه مسیر تغییر خواهد داد.

