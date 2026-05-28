عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: دشمن عملاً ثابت کرد اهل میز مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی ثانی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تعهدات طرف مقابل در مذاکرات، اظهار داشت: عملاً نه آتش‌بسی برقرار است و نه توانسته‌ایم نسبت به آنچه در تعهدات آمریکا بود، اطمینان حاصل کنیم.

وی افزود: بیش از این گمان می‌کنم که آن همه عنایت، صبر و تحملی که رزمندگان و مجموعه حاکمیت از خود نشان داده‌اند، دیگر برای مردم قابل تحمل نباشد.

محسنی‌ثانی تأکید کرد: دشمن با اقدامات اخیر خود، هرچند پاسخ قوت و قدرتمندی دریافت کرد، اما عملاً نشان داد که به هیچ وجه اهل مذاکره نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: طبیعتاً این رویکرد دشمن، محاسبات را برای ادامه مسیر تغییر خواهد داد.